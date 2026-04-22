Prihajajo prazniki: pričakovan zgoščen promet in zastoji

Povečan promet in možni zastoji so najverjetnejši v petek, 24., in soboto, 25. aprila, zaradi podaljšanega konca tedna v Sloveniji, praznika v Italiji ter začetka počitnic v Sloveniji, na Nizozemskem in v delu Belgije.

Prav tako so zastoji možni v četrtek, 30. aprila, saj je pred prazniki pričakovano povečano število tovornih vozil zaradi omejitev prometa, in v nedeljo, 3. maja, ter ponedeljek, 4. maja, zaradi zaključka počitnic v več državah in povečanega števila tovornih vozil po praznikih.

Največ prometa z osebnimi vozili pričakujejo iz Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov, v obratni smeri pa ob njihovem zaključku. Največ prometa s tovornimi vozili pa pričakujejo predvsem v smeri iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov in v obratni smeri ob njihovem koncu.

Ob povečanem prometu so lahko zastoji pričakovani predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti, območjih delovnih zapor, zlasti na štajerski avtocesti na odsekih Fram–Slovenska Bistrica in Domžale–Ljubljana ter na primorski avtocesti na odseku Ravbarkomanda–Postojna in na odsekih pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometno-informacijskega centra.

Kot so še spomnili v Darsu, bodo v nedeljo in ponedeljek, 26. in 27. aprila, med 8. in 22. uro veljala omejitev za tovorna vozila nad 7,5 tone. V ponedeljek, 27. aprila, na podlagi odločitve ministrstva za infrastrukturo omejitve ne veljajo za prevoze, povezane s pretovornimi operacijami v koprskem pristanišču in iz njega.

Omejitve za težja tovorna vozila pa bodo veljale tudi v petek, soboto in nedeljo, 1., 2. in 3. maja, med 8. in 22. uro.