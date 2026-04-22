Slovenija

Prihajajo prazniki: pričakovan zgoščen promet in zastoji

Ljubljana, 22. 04. 2026 15.13 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Med 24. aprilom in 5. majem bodo zaradi praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah prometne obremenitve na slovenskih avtocestah povečane. Povečan promet in možni zastoji so možni že v petek in soboto, predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti in pri mejnih prehodih, so opozorili na Darsu.

Povečan promet in možni zastoji so najverjetnejši v petek, 24., in soboto, 25. aprila, zaradi podaljšanega konca tedna v Sloveniji, praznika v Italiji ter začetka počitnic v Sloveniji, na Nizozemskem in v delu Belgije.

Prav tako so zastoji možni v četrtek, 30. aprila, saj je pred prazniki pričakovano povečano število tovornih vozil zaradi omejitev prometa, in v nedeljo, 3. maja, ter ponedeljek, 4. maja, zaradi zaključka počitnic v več državah in povečanega števila tovornih vozil po praznikih.

Največ prometa z osebnimi vozili pričakujejo iz Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov, v obratni smeri pa ob njihovem zaključku. Največ prometa s tovornimi vozili pa pričakujejo predvsem v smeri iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov in v obratni smeri ob njihovem koncu.

Ob povečanem prometu so lahko zastoji pričakovani predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti, območjih delovnih zapor, zlasti na štajerski avtocesti na odsekih Fram–Slovenska Bistrica in Domžale–Ljubljana ter na primorski avtocesti na odseku Ravbarkomanda–Postojna in na odsekih pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometno-informacijskega centra.

Kot so še spomnili v Darsu, bodo v nedeljo in ponedeljek, 26. in 27. aprila, med 8. in 22. uro veljala omejitev za tovorna vozila nad 7,5 tone. V ponedeljek, 27. aprila, na podlagi odločitve ministrstva za infrastrukturo omejitve ne veljajo za prevoze, povezane s pretovornimi operacijami v koprskem pristanišču in iz njega.

Omejitve za težja tovorna vozila pa bodo veljale tudi v petek, soboto in nedeljo, 1., 2. in 3. maja, med 8. in 22. uro.

promet prazniki zastoji zgostitve

Simbolično zasadili češnjo: drevesa ustvarjajo mikroklimo, ki otrokom pomaga okrevati

Plačljivo parkiranje: do konca maja zbiranje podpisov za referendum

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Še89sekund
22. 04. 2026 16.47
Če niso krivi Italiani so krivi dopustniki ...blablabla ,da je kriva nerazvita zaostala banana republika brez cest pa ni nikdar krivo...
Potouceni kramoh
22. 04. 2026 16.44
Če se voziš po naših avtocestah je lih tko kot če bi z oslom jahal čez barikade
kokicas
22. 04. 2026 16.18
In takoj po teh praznikih se začnejo gneče tja do oktobra. In vsa gradbišča na vseh krakih so odprta. Kot da imamo res nevem kako hide zime, da se ne da delati čez celo leto. Tole je prešlo razumno mejo za uporabo cest, in normalnega delovanja
