Med prazniki v Celje tudi s posebnim prazničnim vlakom

Direktorica Slovenskih železnic Darja Kocjan je v uvodnem nagovoru povabila na božična oziroma novoletna potovanja z vlakom po Sloveniji in tujini. Adventna potovanja z vlakom so letos tako na voljo v Ljubljano, Maribor, Celje, Kranj in Koper ter v tujino Gradec, Beljak, Zagreb, Dunaj in Salzburg, je predstavila.

Kocjan je ob tem izpostavila, da so vlaki najboljša izbira za praznične izlete, saj je vožnja z njimi varna in sproščujoča, obenem pa uporabniki na ta način prispevajo tudi k ciljem trajnostne mobilnosti.

Poseben praznični vlak pa bo v obeh prazničnih tednih ob koncu leta organiziran na relacijah iz Ljubljane, Velenja in Maribora do Celja. Vse skupaj bo v decembru peljalo 11 posebnih prazničnih vlakov. Točen razpored voženj pravljičnih vlakov je na voljo na spletni strani železnic.