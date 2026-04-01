Med prebiranjem odpadkov našli neeksplodirano ubojno sredstvo

Kot so pojasnili v Komunalnem podjetju Slovenska Bistrica, ki upravlja s centrom, odpadki pri njih potujejo skozi procese, kjer prihaja do močnih tresljajev in mehanskih obremenitev, zato je obstajalo resno tveganje, da bi lahko prišlo do nenadzorovane eksplozije.

Ob najdbi so zato nemudoma ustavili del procesa, zavarovali območje in obvestili policijsko postajo Slovenska Bistrica. V dogodku ni bil nihče poškodovan, prav tako ni prišlo do materialne škode.

Na bistriški komunali so ob tem opozorili, da je odlaganje tovrstnih nevarnih predmetov med komunalne odpadke izjemno neodgovorno in tvegano ter predstavlja smrtno nevarnost za zaposlene.