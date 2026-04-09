Med testiranjem otroških varnostnih sedežev pri osmih ugotovili resne napake

Kar osem modelov otroških avtosedežev, ki bi morali otrokom zagotoviti varnost, je nevarnih, so ugotovili v testu Avto-moto zveze Slovenije. Neustrezen sedež se lahko ob nesreči celo iztrga iz svojega mesta, kar lahko otroka hudo poškoduje. Zato na AMZS staršem svetujejo, naj pred nakupom avtosedeža preverijo rezultate testiranj in homologacijo. Nizka cena in neznana blagovna znamka pa so pogosto znak, da sedež ni ustrezen.