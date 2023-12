Med prejemniki državnih odlikovanj tudi Potrč, Novak, Šestan, Tavares in Sova

Predsednica je uvodoma dejala, so nagrajenci z izstopajočim življenjskim delom sooblikovali našo narodno identiteto, blaginjo in ugled naše skupnosti in države v svetu. "Odlikovanja zato niso zgolj priznanje za vaše izjemne dosežke, so tudi spodbuda k nadaljnjemu predanemu delu in povabilo drugim, da sledijo vašemu zgledu odličnosti," je dejala.

Delo in uspeh sta tesno povezana pojma, je dejala. Uspeh ni le v tem, kar dosežemo, ampak tudi in predvsem v tem, kako to dosežemo, ob čemer je izpostavila predvsem etiko. "Delo, ki ga opravljamo z veseljem in predanostjo, nas vodi do izpolnjujočega uspeha, ki ni le v materialnih dosežkih, ampak tudi v zadovoljstvu in sreči sebe in drugih," je dejala.

Častni znak svobode je predsednica posthumno podelila Borutu Novaku za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Novak je aktivno deloval pri pripravah in izvedbi oborožene zaščite osamosvojitvenih procesov Slovenije v obdobju 1989-1991. Bil je tudi organizator Manevrske strukture narodne zaščite na Dolenjskem in v Beli krajini s ciljem tajnih priprav oboroženega dela zaščite osamosvojitvenih procesov Slovenije.

Novak je na lastno odgovornost sodeloval tudi pri usposabljanju policistov za vojaško delovanje ter pri organizaciji spremljanja in oviranja gibanja enot in pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade. Ob začetku vojne za osamosvojitev Republike Slovenije je bil soorganizator blokade kolone vojaških vozil v Pogancih pri Novem mestu. Odlikovanje je v njegovem imenu prevzel njegov sin Igor Novak, ki se je v govoru zahvali tudi vsem tistim, "na katere oče ne bi nikoli pozabil, ki so v tistih ključnih dejanjih pripomogli tako ali drugače in ta imena je poznal samo on".