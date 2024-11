Med prejemniki Zoisovih in Puhovih nagrad Igor Akrapovič in Ivan Šprajc

Nagrade oziroma priznanja sta na slovesnosti podelila predsednica odbora za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti Nataša Vaupotič in minister za visoko šolstvo znanost in inovacije Igor Papič .

Vlaganje v znanje je po njegovih besedah edino zagotovilo, da bomo lahko kot družba napredovali. Veseli ga, da med nagrajenkami in nagrajenci niso le tehniki, inženirji, naravoslovci, ampak da so med njimi tudi humanisti. "Tudi humanistika je namreč sestavni del znanosti, ki pomembno prispeva k boljšemu življenju," je dejal.

Kot je dejal premier Robert Golob v nagovoru, sta znanost in razvoj tisto, kar omogoča, da živimo daljše, lepše in bolj kvalitetno življenje. "Prva naloga vlade je bila zato, da navkljub vsem krizam radikalno povečamo sredstva za znanost, razvoj in inovacije," je poudaril.

Poleg nagrad za življenjsko delo ter priznanja ambasadorka znanosti so podelili tudi Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, ki so jih prejeli Ivan Šprajc za vrhunske dosežke na področju arheoloških in arheoastronomskih raziskav v Mezoameriki, Igor Klep za vrhunske dosežke na področju algebre in njene uporabe, Tomaž Katrašnik za vrhunske dosežke na področju simulacijskih modelov in diagnostičnih metod za elektromobilnost in Damjana Rozman za vrhunske dosežke na področju biokemije, molekularne biologije in funkcijske genomike.

Zoisova priznanja so prejeli Uroš Potočnik za pomembne dosežke na področju raziskovanja genoma za personalizirano medicino, Andreja Benčan Golob za dosežke na področju elektronske mikroskopije okolju prijaznih feroelektrikov, Lev Vidmar za odkritje novih vzorcev obnašanja večdelčnih kvantnih sistemov, Tomaž Grušovnik za pomembne dosežke na področju okoljske etike in etike živali, Mitja Lainščak za pomembne dosežke na področju srčno-žilne medicine in Vito Vitrih za pomembne dosežke na področju numerične matematike.

Puhovo nagrado za vrhunske dosežke so prejeli Matija Gatalo, Nejc Hodnik, Marjan Bele in Miran Gaberšček, in sicer za vrhunske dosežke za razvoj nove metode priprave katalizatorjev za gorivno celico.

Zoisove in Puhove nagrade in priznanja ter priznanje ambasadorka oziroma ambasador znanosti RS so najvišja in najbolj prestižna priznanja v Sloveniji za izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela in tehnologij, razvojne dejavnosti ter inovacij.

Kot je v nagovoru dejala Marjanovič Umek, znanstveniki in raziskovalci v svetu, kjer se brišejo meje med znanostjo in psevdo znanostjo, ostajajo pogumni in zavezani visoki integriteti in etiki. Potrebujejo pa tudi državo, ki bo zagotovila pogoje za sodobno strokovno in znanstveno avtonomno raziskovanje in ki bo zgled sprejemanja političnih odločitev na podlagi znanstvenih izsledkov, je še dejala.

Višina nagrad in priznanj je letos izenačena z višino najvišjih državnih priznanj za dosežke na področju umetnosti, Prešernovih nagrad. Dobitniki Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznanja ambasador znanosti so prejeli po 30.000 evrov, dobitniki Zoisovih in Puhovih priznanj pa po 10.000 evrov.