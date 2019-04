Med prevozom izginilo približno 70.000 evrov študentskega denarja

Zveza študentskih klubov Slovenije naj bi skoraj leto dni molčala, da je 11. maja lani med prevozom denarja iz večjega študentskega dogodka izginilo približno 70.000 evrov društvenega denarja.

Po naših neuradnih informacijah so denar, ki so ga zaslužili na enem večjih študentskih dogodkov, na kraju zapakirali v bančne vreče. Denar, približno 70.000 evrov, naj bi izginil na poti od dogodka do lokacije, kjer so prešteli denar.

Kot so nam potrdili na PU Ljubljana, so ljubljanski policisti v zvezi z zadevo konec avgusta 2018 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca za kaznivo dejanje tatvine po členu 204/I.

Na pojasnila Škisa še čakamo, a kot poroča Svet24.si, manjkajočega denarja v Zvezi Škis niso omenili v finančnem poročilu Škisove tržnice 2018, so ga pa v poročilu Ajpesu. Po dogodku naj bi Škisovi funkcionarji zadevo prijavili policiji, odgovornosti ni prevzel še nihče.

Več informacij sledi.