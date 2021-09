Zvesti navijači glasno spodbujajo odbojkarje na Češkem: 'Gremo po zlato!'

"Upam, da bomo zmagali, zato smo prišli," so bili pred tekmo z gostitelji dobro razpoloženi slovenski navijači. Optimizma jim ni načel niti izgubljen prvi niz. "Zdaj je začetna trema, ampak zagotovo bomo zmagali s 3:1," so še komentirali. A na koncu so s tem rezultatom slavili Čehi.

Čeprav je bilo med približno 3000 gledalci le nekaj deset slovenskih, se jih je dalo kar nekajkrat glasno slišati, ob tem pa so prepričani, da bodo naši odbojkarji ponovili ali pa še presegli zgodbo, ki so jo spisali pred dvema letoma v Stožicah. "Verjamem, da pridejo v finale, so sposobni," so veselo navijali. "In potem premagamo Poljake v finalu s 3:0."