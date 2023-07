Med pričami v zadevi Teš 6 tudi nekdanja ministra Križanič in Vizjak

"Ne znam si predstavljati, kako bi bilo v zadnjem času energetske draginje z oskrbo z elektriko v Sloveniji, če ne bi imeli bloka 6," je dejal, ob tem pa zatrdil, da ne on ne takratno ministrstvo nista imela nič z odločanjem glede projekta v tehničnem in strokovnem smislu. Pri tem so zaupali stroki, ki takrat projektu ni nasprotovala, zato tudi sam ni imel nobenih zadržkov glede projekta.

Kot je dejal, je projektu pravzaprav nasprotovala le peščica politikov, po drugi strani pa je bilo predvsem iz lokalnega okolja, predvsem sindikata v Tešu in lokalnega odbora SD, kar nekaj pritiskov za njegovo pospešitev. To naj bi po njegovem tudi bil razlog za podražitev investicije s 700 milijonov evrov na milijardo evrov, saj je bil čas za odločanje zelo neugoden, dobavitelji energetske opreme pa v "kraljevskem" položaju.

Čeprav naj bi iz nekaterih dokazov in elektronske korespondence izhajalo, da bi se Vizjak lahko vmešaval v projekt, Rotnik je v enem od elektronskih sporočil celo zapisal, da je minister na enem od sestankov junija 2007 znorel, je Vizjak to označil kot čisto laž. Pojasnil je, da so se na takih sestankih zgolj zanimali za potek projekta in glede morebitnih težav, medtem ko sam niti ni bil seznanjen z bistvenimi sestavinami z Alstomom sklenjene pogodbe.