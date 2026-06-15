Med prvimi petimi mesti z najhitrejšo rastjo uporabe kokaina tudi slovenska

Kokain je po konoplji druga najpogosteje uporabljena prepovedana droga v Evropi. Najnovejše poročilo Agencije Evropske unije za droge (EUDA) temelji na analizi ostankov drog v odpadnih vodah, kar omogoča vpogled v dejanske vzorce uporabe med prebivalci, poroča Euronews.

Najvišje koncentracije kokaina so zaznali v španski Lleidi s povprečno 1405 mg kokaina na 1000 prebivalcev, sledijo belgijski Antwerpen (1382), španska Granada (1238), Amsterdam (1172) ter več belgijskih mest.

V analizi posebej izstopa rast uporabe; v projektu Europe in Motion so analizirali stopnje rasti med mesti, ki so iz odpadne vode zbrala vsaj 500 mg ostankov kokaina na 1000 prebivalcev. Največje povečanje so v primerjavi z letom prej zabeležili v španskih mestih Barcelona (+185 % oz. +647 mg), Lleida (+185 % oz. +647 mg) in Santiago de Compostela (+398 mg).

Med mesti z najhitrejšo rastjo so tudi slovenska območja Velenje ter Domžale in Kamnik, kjer so količine ostankov kokaina v odpadnih vodah občutno narasle, med +329 mg in +272 mg. Podoben trend beležijo še v več danskih mestih ter v dveh naših sosednjih državah, italijanskem Bolzanu (+122 mg) in hrvaškem Splitu (+75 mg).