Med prvimi petimi mesti z najhitrejšo rastjo uporabe kokaina tudi slovenska

Kokain je po konoplji druga najpogosteje uporabljena prepovedana droga v Evropi. Najnovejše poročilo Agencije Evropske unije za droge (EUDA) temelji na analizi ostankov drog v odpadnih vodah, kar omogoča vpogled v dejanske vzorce uporabe med prebivalci, poroča Euronews.
Najvišje koncentracije kokaina so zaznali v španski Lleidi s povprečno 1405 mg kokaina na 1000 prebivalcev, sledijo belgijski Antwerpen (1382), španska Granada (1238), Amsterdam (1172) ter več belgijskih mest.
V analizi posebej izstopa rast uporabe; v projektu Europe in Motion so analizirali stopnje rasti med mesti, ki so iz odpadne vode zbrala vsaj 500 mg ostankov kokaina na 1000 prebivalcev. Največje povečanje so v primerjavi z letom prej zabeležili v španskih mestih Barcelona (+185 % oz. +647 mg), Lleida (+185 % oz. +647 mg) in Santiago de Compostela (+398 mg).
Med mesti z najhitrejšo rastjo so tudi slovenska območja Velenje ter Domžale in Kamnik, kjer so količine ostankov kokaina v odpadnih vodah občutno narasle, med +329 mg in +272 mg. Podoben trend beležijo še v več danskih mestih ter v dveh naših sosednjih državah, italijanskem Bolzanu (+122 mg) in hrvaškem Splitu (+75 mg).
Raziskava med prebivalci kaže nekoliko drugačno sliko. Največ uporabnikov kokaina je v zadnjem letu pred raziskavo poročalo na Norveškem in Nizozemskem, sledijo Francija, Španija in Irska. Pri mladih med 15. in 34. letom starosti so deleži še višji, znova izstopata Norveška in Nizozemska.
Poročilo opozarja tudi na obseg trgovine s kokainom. Španija je leta 2024 zasegla kar 124 ton te droge, največ med evropskimi državami, Francija pa je z več kot 53 tonami dosegla rekordni zaseg. Čeprav je skupna količina zaseženega kokaina v Evropi nekoliko upadla, se je število policijskih akcij povečalo, kar kaže na spreminjanje tihotapskih poti in metod, navaja Euronews.
Kriminalne združbe pri prevozu vse pogosteje uporabljajo manjša pristanišča, plovila za prevoze na odprtem morju, drone ter različne načine skrivanja tovora. Pomembna tihotapska pot ostaja tudi tako imenovana "atlantska kokainska avtocesta", ki povezuje Južno Ameriko z Evropo prek Atlantika. V obsežni mednarodni operaciji pod okriljem Europola so lani na tej poti zasegli 11 ton kokaina, prijeli 54 osumljencev in prestregli osem plovil.
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