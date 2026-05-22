Slovenija

Med prvimi von der Leynova, čestitke tudi od Orbana in Izraela

Ljubljana, 22. 05. 2026 19.56 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
N.L. STA
Predsedovanju Svetu EU

Potem ko je bil Janez Janša v DZ izvoljen za novega predsednika vlade, je med drugim prejel čestitke najvišjih političnih predstavnikov EU, hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, ki je z Janšo že govoril, in izraelskega zunanjega ministra. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov.

DZ je danes na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti izvolil predsednika SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, je tako dobil mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade.

Ob njegovi izvolitvi se iz Evrope in sveta vrstijo odzivi. "Čestitke, dragi Janez Janša, ob izvolitvi za predsednika slovenske vlade," je na omrežju X dobrih 15 minut po glasovanju zapisala von der Leyen. Dodala je, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov, kot so krepitev varnosti, gospodarske odpornosti in konkurenčnosti na svetovni ravni.

Med prvimi je Janši na omrežju X čestitala predsednica Evropske komisije.
FOTO: Aljoša Kravanja

Da se veseli sodelovanja z Janšo, je na omrežju X zapisal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vse najboljše pa je Janši zaželela predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. "Medtem ko gradimo varnejšo in močnejšo Evropo, bomo še naprej zagotavljali varnost, blaginjo in priložnosti za prebivalce Slovenije in celotne Evrope," je zapisala v objavi na X.

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je tudi SDS, Manfred Weber je na X zapisal, da je Janša izkušen in zavezan gradnji bolj uspešne in močnejše Slovenije.

Plenković že govoril z Janšo

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je na X sporočil, da je že govoril z Janšo in da se veseli nadaljnjega tesnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo, dvema prijateljskima državama, ki ju povezujejo močne politične, gospodarske in družbene vezi. "V času številnih evropskih in globalnih izzivov sem prepričan, da bomo s skupnim delom še naprej krepili naše partnerstvo v okviru Evropske unije in Nata," je dodal.

Janši je čestital tudi Plenković, ki se veseli sodelovanja med državama.
FOTO: Miro Majcen

Janši je ob izvolitvi čestital tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. "Vaše vodstvo v Sloveniji je v tem zahtevnem času izredno pomembno, vaše izkušnje pa so nujno potrebne. Veselim se sodelovanja pri reševanju izzivov ter krepitvi sodelovanja in prijateljstva med Slovenijo in Izraelom," je zapisal na X.

Po aprilskem političnem porazu je Janši čestital tudi nekdanji madžarski premier Viktor Orban. "Politika nagrajuje vztrajnost. Po naporni volilni kampanji in težkih pogajanjih ste z vztrajnostjo odprli novo poglavje za Slovenijo ter ponovno vzbudili upanje v stabilnost in zdravo pamet," je zapisal v objavi na X.

janez janša glasovanje čestitke

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oknaj 4
22. 05. 2026 21.03
Sedaj se bo začelo pravo sodelovanje z EU ker prejšnji so o tem le sanjali povezovali so pa nas z tretjim svetom od tam pa dobivamo le povečini ilegalne migrante
Odgovori
0 0
Društvo mi smo Mukiji
22. 05. 2026 20.58
Ni prav ,da so tako hitro pozabili na Robija in so mucestili.
Odgovori
0 0
periot22
22. 05. 2026 20.53
Fašizem na oblasti fujjjjjjj!
Odgovori
+0
1 1
lakala28
22. 05. 2026 20.50
He,he,he, plenko je našega bolnika najbrž spomnil, da ga kockasti še vedno krepko držijo za kohones in da bo moral še vedno biti priden in dati tačko, ko mu bodo rekli.
Odgovori
+0
1 1
Društvo mi smo Mukiji
22. 05. 2026 20.57
Gospa Asta in Simon morata tako ukrepati kot proti Izraelu.
Odgovori
0 0
MasteRbee
22. 05. 2026 20.48
Izrael je v svoji eliminaciji pridružitve k tožbi Južne Afrike, vzel kakšen poslanski mandat desnici. Vendar enainpetdesetim še vedno ni za gledat v zobe.
Odgovori
0 0
MasteRbee
22. 05. 2026 20.42
Slovenski in hrvaški gospodarski moči nista v neposrednem tekmovanju, temveč se dopolnjujeta, je sodelovanje več kot dobrodošlo. Slovenija lahko vlaga v hrvaško turistično infrastrukturo, hkrati pa hrvaški turisti uporabljajo slovenske storitve in produkte. Skupaj nastopata tudi v EU in čezmejnih projektih. Zato je vsako vzajemno sodelovanje, ob reševanju morebitnih odprtih vprašanj, resnično pohvalno.
Odgovori
+0
1 1
lakala28
22. 05. 2026 20.52
Kaj si pa ti jedel danes? Ali si le tablete pozabil vzeti? kockasti so nas doslej ravno po zaslugi bolnika in borata že parkrat krepko ogoljufali, tako da so neki slavospevi k sodelovanju izkaz zblojenega razmišljanja in sprenevedanja.
Odgovori
+0
1 1
hales
22. 05. 2026 20.38
A je Black Cube že poslal račun? Ali pa vsaj čestitko?
Odgovori
+3
3 0
lakala28
22. 05. 2026 20.52
Oja, je, brez skrbi.
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
22. 05. 2026 20.16
.................prijatelji tovariša Janeza hitijo s čestitkami, manjkajo le še ponos Amerike Trump, Albanije Rama, Kosova Albulena Haxhiu, Argentine Milei in predsednik Slonokoščene obale Alassane Ouattara.................
Odgovori
+0
5 5
Anion6anion
22. 05. 2026 20.09
Poleg slovenske zastave bo plapolala izraelska. Evropske ne bo !
Odgovori
+2
6 4
kakorkoliže
22. 05. 2026 20.06
Kmalu bodo visele nove zastave na vladni palači.
Odgovori
+5
6 1
Slavko BabIč
22. 05. 2026 19.54
Satanyahu čestital Princu teme! Tako kot Belcebub Azraelu!
Odgovori
+1
9 8
