Med prvimi von der Leynova, čestitke tudi od Orbana in Izraela

DZ je danes na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti izvolil predsednika SDS Janeza Janšo za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, je tako dobil mandat za sestavo svoje četrte in 16. slovenske vlade. Ob njegovi izvolitvi se iz Evrope in sveta vrstijo odzivi. "Čestitke, dragi Janez Janša, ob izvolitvi za predsednika slovenske vlade," je na omrežju X dobrih 15 minut po glasovanju zapisala von der Leyen. Dodala je, da se veseli sodelovanja pri reševanju skupnih izzivov, kot so krepitev varnosti, gospodarske odpornosti in konkurenčnosti na svetovni ravni.

Med prvimi je Janši na omrežju X čestitala predsednica Evropske komisije. FOTO: Aljoša Kravanja

Da se veseli sodelovanja z Janšo, je na omrežju X zapisal tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Vse najboljše pa je Janši zaželela predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. "Medtem ko gradimo varnejšo in močnejšo Evropo, bomo še naprej zagotavljali varnost, blaginjo in priložnosti za prebivalce Slovenije in celotne Evrope," je zapisala v objavi na X. Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), katere članica je tudi SDS, Manfred Weber je na X zapisal, da je Janša izkušen in zavezan gradnji bolj uspešne in močnejše Slovenije.

Plenković že govoril z Janšo

Hrvaški premier Andrej Plenković pa je na X sporočil, da je že govoril z Janšo in da se veseli nadaljnjega tesnega sodelovanja med Hrvaško in Slovenijo, dvema prijateljskima državama, ki ju povezujejo močne politične, gospodarske in družbene vezi. "V času številnih evropskih in globalnih izzivov sem prepričan, da bomo s skupnim delom še naprej krepili naše partnerstvo v okviru Evropske unije in Nata," je dodal.

Janši je čestital tudi Plenković, ki se veseli sodelovanja med državama. FOTO: Miro Majcen