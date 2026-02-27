Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Med Ravbarkomando in Razdrtim bo šlo počasneje

Postojna, Vrhnika, 27. 02. 2026 13.39 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
T.H.
Gneča na avtocesti

V prihodnjih dneh bo na več odsekih avtocestnega omrežja promet oviran zaradi obnovitvenih in drugih del. Na odseku primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko bo ta konec tedna promet upočasnjen zaradi asfaltiranja. Med Ravbarkomando in Razdrtim pa bo Dars znova začel obnovitvena dela, ki bodo že konec tedna vplivala na pretočnost. Od nedelje popoldne bo nato promet v dolžini približno treh kilometrov potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste, takšna prometna ureditev pa bo predvidoma veljala do sredine julija.

Na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto bo Dars po zimski prekinitvi nadaljeval obsežnejša obnovitvena dela, ki vključujejo tudi rušitev obstoječega in gradnjo novega mostu čez reko Pivko.

Pripravljalna dela za vzpostavitev delovne zapore bodo potekala od danes popoldne do nedelje popoldne. V tem času bo promet večinoma urejen po enem prometnem pasu v vsako smer.

Danes bosta tako od 17.30 mimo priključka Postojna v obe smeri zaprta prehitevalna pasova. Zaporo bodo umaknili predvidoma v soboto ob 6. uri. V soboto bo med 6. in 16. uro promet potekal normalno po dveh prometnih pasovih v vsako smer.

Delavec na avtocestnem gradbišču
Delavec na avtocestnem gradbišču
FOTO: Bobo

V soboto ob 16. uri bo v obe smeri vzpostavljena zapora voznega in odstavnega pasu, ki bo predvidoma trajala do 18. ure. Ob 19. uri bodo znova zaprli prehitevalna pasova v obe smeri mimo priključka Postojna. Zapora bo trajala predvidoma do nedelje do 14. ure, ko bo vzpostavljena končna zapora.

Od nedelje popoldne bo tako promet med viaduktom Ravbarkomanda in Razdrtim v dolžini približno treh kilometrov potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste. Smerno vozišče proti Ljubljani bo v celoti zaprto za promet. Uvoz in izvoz na priključku Postojna bosta omogočena v obeh smereh. Takšna prometna ureditev bo predvidoma veljala do sredine julija.

Na primorski avtocesti bo poleg tega med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru od sobote od 16. ure do ponedeljka do 4. ure promet v dolžini slabih pet kilometrov potekal zgolj po prehitevalnem pasu. Tam bodo namreč preplastili dotrajano vozišče voznega pasu.

Zaprtje Karavank in dela na štajerski avtocesti

Na gorenjski avtocesti bo v soboto med 19. in 23. uro zaradi reševalne vaje popolnoma zaprt predor Karavanke. Za osebna vozila bo obvoz možen čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo.

Nekaj dodatnih del Dars napoveduje tudi na štajerski avtocesti. V soboto bo med razcepom Dragučova in priključkom Maribor vzhod (Zrkovci) v smeri proti Ljubljani promet potekal po enem prometnem pasu zaradi meritev v predorih in pokritih vkopih.

Odsek Blagovica-Krtina
Odsek Blagovica-Krtina
FOTO: Luka Kotnik

V začetku prihodnjega tedna pa bo več del potekalo med drugim na odseku med Blagovico in Krtino.

primorska avtocesta dela dars zastoji

Na letališču zapustili psička, a ta je hitro našel drugi dom

Poplava dezinformacij, na katero Slovenija nikakor ni imuna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janik1111
27. 02. 2026 14.50
Spoštovane državljanke in državljani. Vabljeni na trening obladovanja jeze in stresa. Tako boste odlično pripravljeni pričakali poletne gneče.
Odgovori
+1
1 0
bik123
27. 02. 2026 14.50
super, treba je izkoristiti lepo vreme in začeti z deli med vikendom, ko sigurno ne bo nobeden šel nikamor
Odgovori
+1
1 0
boslo
27. 02. 2026 14.49
En pas na Primorki do sredine julija? Saj ne vem več kdo je tu nor
Odgovori
+1
1 0
Kratki
27. 02. 2026 14.56
Šivilja
Odgovori
0 0
kokicas
27. 02. 2026 14.45
Glede na zime, ki jih imamo bi se lahko delalo ves čas. Oz vsaj ta začetna dela, ko se odctanjuje ves material in pripravlja na novo. Obrmenitev na promet bi bil veliko manjši. Kaksna je sicer smisel obnove, če se vozišče ne širi in zakaj bo letos tako veliko delovišč na trasah naših avtocest.
Odgovori
+1
1 0
Fery Zaka
27. 02. 2026 14.32
Med Ravbarkomando in Razdrtim je upočasnjen promet že mesece. Delajo seveda nič ne. Le količki in omejitve so postavljeni.
Odgovori
+4
4 0
mali.mato
27. 02. 2026 14.28
Spet se bo AC spremenila v parkirišče
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Lepa manekenka je postala neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Upokojenci, preverite račune. Izplačane bodo za 4,2 odstotka višje pokojnine
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543