Med Ravbarkomando in Razdrtim bo šlo počasneje

Na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto bo Dars po zimski prekinitvi nadaljeval obsežnejša obnovitvena dela, ki vključujejo tudi rušitev obstoječega in gradnjo novega mostu čez reko Pivko. Pripravljalna dela za vzpostavitev delovne zapore bodo potekala od danes popoldne do nedelje popoldne. V tem času bo promet večinoma urejen po enem prometnem pasu v vsako smer. Danes bosta tako od 17.30 mimo priključka Postojna v obe smeri zaprta prehitevalna pasova. Zaporo bodo umaknili predvidoma v soboto ob 6. uri. V soboto bo med 6. in 16. uro promet potekal normalno po dveh prometnih pasovih v vsako smer.

Delavec na avtocestnem gradbišču FOTO: Bobo

V soboto ob 16. uri bo v obe smeri vzpostavljena zapora voznega in odstavnega pasu, ki bo predvidoma trajala do 18. ure. Ob 19. uri bodo znova zaprli prehitevalna pasova v obe smeri mimo priključka Postojna. Zapora bo trajala predvidoma do nedelje do 14. ure, ko bo vzpostavljena končna zapora. Od nedelje popoldne bo tako promet med viaduktom Ravbarkomanda in Razdrtim v dolžini približno treh kilometrov potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste. Smerno vozišče proti Ljubljani bo v celoti zaprto za promet. Uvoz in izvoz na priključku Postojna bosta omogočena v obeh smereh. Takšna prometna ureditev bo predvidoma veljala do sredine julija. Na primorski avtocesti bo poleg tega med priključkoma Brezovica in Vrhnika v smeri proti Kopru od sobote od 16. ure do ponedeljka do 4. ure promet v dolžini slabih pet kilometrov potekal zgolj po prehitevalnem pasu. Tam bodo namreč preplastili dotrajano vozišče voznega pasu.

Zaprtje Karavank in dela na štajerski avtocesti

Na gorenjski avtocesti bo v soboto med 19. in 23. uro zaradi reševalne vaje popolnoma zaprt predor Karavanke. Za osebna vozila bo obvoz možen čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo. Nekaj dodatnih del Dars napoveduje tudi na štajerski avtocesti. V soboto bo med razcepom Dragučova in priključkom Maribor vzhod (Zrkovci) v smeri proti Ljubljani promet potekal po enem prometnem pasu zaradi meritev v predorih in pokritih vkopih.

Odsek Blagovica-Krtina FOTO: Luka Kotnik