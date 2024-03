Med razpravo o zakonu pred DZ protestno uparili še 'zadnjo' e-cigareto

Državna sekretarka Eva Vodnik z ministrstva za zdravje je v dopolnilni obrazložitvi predloga novele zakona na seji DZ dejala, da predlog v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki se nanaša na ogrevane tobačne izdelke. Uvajajo tudi druge spremembe na nacionalni ravni, ki se nanašajo na hitro rastoči in spreminjajoči se trg elektronskih cigaret in drugih nikotinskih izdelkov. "S predlaganimi ukrepi bomo zaščitili vse, predvsem pa otroke in mladostnike pred navidez privlačnimi, a zdravju škodljivimi izdelki," je poudarila Vodnikova.

Dejala je, da večina mladostnikov začne uporabljati elektronske cigarete prav zaradi privlačnih arom. Vse več raziskav po njenih navedbah kaže, da pri mladostnikih, ki sicer ne kadijo, uporaba elektronske cigarete poveča tveganje, da bodo začeli kaditi tudi običajne cigarete. Uporaba elektronskih cigaret je povezana z zvišanjem tveganja za bolezni srca in ožilja, bolezni dihal in rakava obolenja, je dejala.

Poslanka SD Bojana Muršič je v predstavitvi stališč poslanskih skupin dejala, da bodo predlog novele zakona soglasno podprli. Dejala je, da je bistveni cilj novele zavarovati otroke in mladostnike, katerih zdravje je ogroženo tudi zaradi tobaka. Menijo, da bi za zmanjševanje odvisnosti od tobaka bilo treba resneje poseči po preventivnih programih, pa tudi programih pomoči na področju psiholoških stisk, ki so pomemben faktor pri zmanjševanju kajenja.

Poslanka Levice Tatjana Greif je dejala, da predlog zakona zelo podpirajo. Meni, da je dober z vidika javnega zdravja, kot tudi z vidika boja proti tobačnim multinacionalkam. "Kar je v pijačah sladkor, so v tobačnih izdelkih arome," je dejala. Meni še, da je treba premisliti o dodatnih ukrepih na tem področju, zlasti denimo prepovedi elektronskih cigaret za enkratno uporabo.

Poslanec Svobode Rastislav Vrečko je dejal, da poslanci kot predstavniki ljudstva s predlogom izpolnjujejo svojo moralno dolžnost, saj sprejemajo ukrepe za javno zdravje, predvsem otrok in mladostnikov. "Široka dostopnost tobačnih izdelkov, do katerih mladi dostopajo skoraj brez ovir, je velika težava," meni.

Poslanka SDS Karmen Furman je dejala, da predlog zakona pomeni korak k bolj ustrezni zakonodaji in temu, da bodo elektronske cigarete manj privlačne za mlade. Predlog zakona bodo podprli, saj podpirajo ukrepe, ki vodijo v boljše zdravje državljanov. Sama zakonska prepoved za dosego cilja, torej zmanjšanje kajenja, pa po mnenju stranke ne bo dovolj. Menijo, da je treba izvajati več preventivnih ukrepov za osveščanje o škodljivosti kajenja.

Poslanka NSi Iva Dimic je dejala, da bodo predlog novele zakona podprli. Poudarila je, da uporaba elektronskih cigaret med mladimi zviša tveganje za kajenje cigaret. Ključni razlog za sprejem predloga je ravno porast uporabe elektronskih cigaret. "Nekateri starši se zanašajo, da so arome manj škodljive od cigaret, za kar pa ni dokazov," je dejala Dimiceva.

Pred državnim zborom protest

Na predlog novele zakona so se danes odzvali v Združenju vejperjev Slovenija in pred parlamentom "protestno uparili še 'zadnjo' elektronsko cigareto". Prepričani so namreč, da sprejemanje zakona spremlja veliko neresnic o elektronskih cigaretah in da so te lahko tudi pripomoček za odvajanje od kajenja. Obenem pa tudi sami priznavajo, da elektronske cigarete "niso povsem neškodljive".

Argumente proti noveli so sicer že na odboru DZ zavrnili predstavniki zdravstvene stroke z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik in Onkološkega inštituta Ljubljana, ki so potrdili, da dolgoročna uporaba elektronskih cigaret podobno kot klasične cigarete zvišuje tveganje za bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, sladkorno bolezen in raka, najbolj pljučnega. Otroci, ki začnejo kaditi elektronske cigarete, pa imajo od tri do štirikrat večjo verjetnost, da začnejo kaditi tudi navadne cigarete, je opozorila koordinatorka državnega programa za obvladovanje raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana Sonja Tomšič.