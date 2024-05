Med reševanjem na avtocesti igrali harmoniko, se sprehajali z otroki ...

Medtem, ko je potekalo reševanje in sanacija po prometni nesreči na avtocesti, v kateri je neuradno umrla ena oseba, se vidi veliko in preveč neumnega, opozarja Zavod Reševalni pas... Izkoriščanje reševalnega pasu, sprehod po avtocesti, zabave, sprehajanje otrok, telefoniranje, peš približevanje mestu, kjer je nevarnost požara, naštevajo le nekaj nepremišljenih dejanj neodgovornih posameznikov. Kot poudarjajo, je to sramotno, nevarno in prepovedano. Pristojni so takoj zaprli avtocesto in promet je obstal, potem pa se je začelo z neumnim, nevarnim in neprimernim početjem ujetih v zastoju, opisujejo. Objavili so video, na katerem so medtem, ko je potekalo reševanje in sanacija, igrali glasbeniki in zabavali vse tiste, ki so zapustili vozila in s tem ogrožali sebe in ostale.