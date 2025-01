Med sečnjo na Grajskem griču del debla zdrsel v hišo

Po trenutni oceni je na hiši poškodovanih šest strešnikov, del žleba in okenska polica, nastale so tudi manjše poškodbe na fasadi in gradbenem odru ob objektu. Delavci podjetja Tisa so drevo že odstranili iz atrija, vzpostavili stik z upravnikom objekta in se dogovorili za odpravo škode, so na Mestni občini Ljubljana (Mol) zapisali v sporočilu za javnost.

Danes in predvidoma jutri bo helikopter v brežino dostavil samo še strojno opremo za vrtanje sider za montažo podajno-lovilne mreže in visokonatezne ograje. Na Grajskem griču pa bodo potekala tudi redna arboristična vzdrževalna dela nad potmi in parkirišči.

Večina peš poti na Ljubljanski grad ostaja zaprtih do vključno petka med 7.30 in 17. uro. Grad je v tem času dostopen izključno z vzpenjačo, ki vozi med 9. in 22. uro.

Dela je izvajal konzorcij izvajalcev podjetij Tisa ter partnerja Monterra in Flycom Aviation, potekala pa so v skladu z načrtom. Dodali so, da so dela potekala skladno z vsemi pridobljenimi soglasji, odločbami in strokovnimi mnenji ter usmeritvami, vključno z mnenji Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

"Vsem meščankam in meščanom se zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje v času del, izvajalcem pa za kakovostno opravljeno delo," so še zapisali na mestni občini.