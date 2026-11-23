Pokanje strelov, vojaška vozila in urjenja na obsežnih poligonih. Takšno je bilo naše prvo srečanje s slovenskimi vojaki v vojaški bazi Lešť na Slovaškem. Država neposredno meji na Ukrajino, kjer že skoraj pet let divja vojna, bližino katere je bilo ob obisku slovenske delegacije mogoče zaznati tudi v poostrenem varovanju. Z vojaškim transportnim letalom Spartan smo na Slovaško pripotovali skupaj z obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorjem Boštjanom Močnikom. Na dvodnevnem obisku sta se seznanila s pripravljenostjo slovenskih vojakov, njihovimi nalogami in razmerami na vzhodnem krilu Nata, kjer se zavezništvo pripravlja tudi na morebitno zaostritev varnostnih razmer. Hajdinjak in Močnik sta se v vojaški bazi Lešť najprej srečala s slovaškim podpredsednikom vlade in obrambnim ministrom Robertom Kaliňákom ter načelnikom Generalštaba slovaške vojske Miroslavom Lorincem. Pogovori so tekli o aktualnih varnostnih razmerah v Evropi, sodelovanju med državama ter krepitvi obrambnih zmogljivosti. "Strinjala sva se, da moramo države članice narediti veliko več za varnost Evrope," je po srečanju povedal Hajdinjak. Govorili so tudi o možnostih nadaljnjega sodelovanja obrambnih industrij obeh držav.

Na Slovaškem 107 slovenskih vojakov, med njimi le tri ženske

Slovenija na Slovaškem sodeluje v Natovih večnacionalnih silah od leta 2022, ko je zavezništvo po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino dodatno okrepilo prisotnost na svojem vzhodnem krilu. Trenutno tam deluje 107 slovenskih vojakov, med njimi le tri ženske. Gre za največji slovenski kontingent v tujini. "Največji poudarek namenjamo temu, da se pripravljamo oziroma usposabljamo, da bomo lahko odvrnili sovražnika," nam je pojasnila poddesetnica Barbara Brinar, ki je na Slovaškem že pet mesecev. Kot pravi, imajo tam na voljo obsežna vadbišča in poligone, ki jim omogočajo drugačne oblike usposabljanja kot doma. Sama pa ocenjuje, da je v času misije precej napredovala tudi kot strelka. Pomemben del usposabljanja je izmenjava izkušenj z zavezniškimi vojskami. Višji vodnik Luka Poklečki pojasnjuje, da določene vaje zaradi obsežnosti poligonov lažje izvajajo na Slovaškem kot v Sloveniji, pridobljeno znanje pa po vrnitvi prenašajo tudi na druge pripadnike Slovenske vojske.

Pripadniki Slovenske vojske v Latviji FOTO: 24UR

Da so slovenski vojaki dobro usposobljeni, so med obiskom potrdili tudi predstavniki zavezniških sil. "Vse ocene so bile zelo dobre. O naših pripadnikih govorijo v superlativih in tudi naši pripadniki tukaj se čutijo zaželene, dobrodošle in z veseljem opravljajo svoje delo," je povedal obrambni minister. Močnik je ob tem razkril, da je slovenska četa na zunanjem preverjanju izurjenosti prejela najvišjo možno oceno, tako kot njene predhodnice. Zanj je to predvsem dokaz, da vojaki že pred odhodom na misijo vložijo veliko truda in časa v priprave.

Slovenski vojaki na Slovaškem do septembra 2027, nato operativni premor

Obrambni minister je med obiskom spregovoril tudi o prihodnosti slovenske vojaške prisotnosti na Slovaškem. Kot nam je pojasnil, naj bi slovenski vojaki tam ostali do konca septembra 2027, nato pa je predviden operativni premor, namenjen konsolidaciji sil. V letu 2028 bi se Slovenija lahko vrnila tudi s precej večjim številom pripadnikov, celo v sestavi na ravni bataljona. Po ministrovih besedah je namreč eden od možnih prihodnjih pristopov, da bi Slovenska vojska delovala na manjšem številu lokacij, vendar tam sodelovala z večjimi enotami. "Mi dajemo predloge, potem je treba pa na konferenci to seveda medsebojno uskladiti," je pojasnil Hajdinjak in dodal, da se odločitve sprejemajo v okviru Nata.

Nekateri prvič, drugi že osmič na misiji

Med slovenskimi vojaki na Slovaškem so tako tisti, ki so se na večmesečno misijo odpravili prvič, kot tudi pripadniki z dolgoletnimi izkušnjami. Desetnik Gregor Šimenko je v Slovenski vojski že 20 let, za njim pa je sedem mednarodnih misij. Trenutna je njegova osma, na Slovaškem pa je že petič. Kot eno največjih prednosti izpostavlja možnost spoznavanja različnih vojaških taktik, oborožitve in načina razmišljanja drugih vojsk. Ob tem je opozoril na to, kako zelo se je sodobno vojskovanje spremenilo. Elektronika in druge tehnologije imajo danes bistveno večjo vlogo kot nekoč, vojaki pa se morajo nenehno prilagajati novim načinom delovanja. Povsem drugačno izkušnjo ima poročnik Nejc Ahej, poveljnik drugega voda, ki mu je podrejenih 34 vojakov. Zanj je to prva mednarodna misija. Kot pravi, je usposabljanje na Slovaškem drugačno od tistega doma, še posebej dragocena pa je možnost primerjanja postopkov različnih vojsk. Vsaka ima namreč nekoliko drugačen pristop, na skupnih vajah pa lahko ugotovijo, kateri se najbolje obnese.

Kaj pa počnejo, ko ne trenirajo?

Čeprav velik del njihovega vsakdana zaznamujejo vojaška usposabljanja, streljanja in terenske vaje, vojaki najdejo tudi nekaj časa zase. Kot nam je pojasnil poročnik Ahej, se v prostem času ukvarjajo s športom. Na voljo imajo telovadnico, igrajo odbojko in košarko, tečejo ali se družijo z drugimi pripadniki kontingenta. Prav druženje je po več mesecih v tujini pomemben del vsakdana. Med vojaki se spletejo prijateljstva, skupne izkušnje pa jih še dodatno povezujejo. Brinar pravi, da se dobro razumejo tudi s tujimi vojaki, čeprav se včasih pojavijo jezikovne ovire. Če besede ne zadostujejo, si pomagajo tudi s kretnjami in mimiko.

Pripadniki Slovenske vojske na mednarodni misiji FOTO: 24UR

Kljub temu pa življenje na misiji zahteva prilagajanje drugačni rutini. Vojaki so več mesecev stran od svojih bližnjih, njihov delovnik pa je odvisen od načrtovanih usposabljanj in nalog. Nekatere vaje trajajo tudi več dni, ko so zunaj baze in imajo manj možnosti za stik z domačimi.

Iz Slovaške v hladno Latvijo

Po obisku Slovaške smo se s Spartanom odpravili še v Latvijo, kjer nas je pričakalo občutno hladnejše vreme. Druga država, drugačna pokrajina in tudi drugačne naloge slovenskih vojakov. V vojaški bazi Ādaži blizu Rige deluje 74 slovenskih pripadnikov. Slovenija je v Latviji prisotna že od leta 2017, trenutno pa tam deluje 19. slovenski kontingent, ki sodeluje v večnacionalni brigadi pod kanadskim vodstvom. Minister Hajdinjak in načelnik Generalštaba Močnik sta se ob prihodu srečala s poveljnikom Večnacionalne divizije Sever, generalmajorjem Ulrichom Essemannom-Beckom, in poveljnikom Večnacionalne brigade Latvija, polkovnikom Davidom Brassardom. Seznanila sta se z varnostnimi razmerami, delovanjem zavezniških sil ter nalogami slovenskega kontingenta. Zavezniški poveljniki so tudi tukaj pohvalili delo slovenskih vojakov. Za razliko od njihovih kolegov na Slovaškem imajo slovenski vojaki v Latviji predvsem podporno vlogo. Glavnino kontingenta sestavljata bojni inženirski in transportni vod, ki skrbita za urejanje infrastrukture, prevoz moštva in opreme ter podporo drugim zavezniškim enotam. Poročnica Mojca Kobale, poveljnica transportnega voda, nam je pojasnila, da so med večmesečnim usposabljanjem preizkušali tudi zmogljivosti vojaških vozil. Pri tem so ugotovili tako njihove prednosti kot nekatere pomanjkljivosti. Kot pravi, so se morali prilagoditi novemu sistemu dela in drugačni rutini, kar je lahko tudi psihično naporno. A se je ekipa med misijo dobro povezala.

V Latviji ta mesec več incidentov z droni

Latvija neposredno meji na Rusijo in Belorusijo, zato so varnostne razmere na vzhodu države še posebej občutljivo vprašanje. Čeprav slovenski vojaki v vojaški bazi Ādaži pravijo, da vojne v Ukrajini neposredno ne občutijo, se pripravljajo tudi na morebitne grožnje z brezpilotnimi letalniki. In prav ti so v zadnjih tednih večkrat povzročili preplah. Že 1. novembra je v latvijski zračni prostor vstopil dron, za katerega so tamkajšnje oborožene sile pozneje ocenile, da je bil najverjetneje ruski brezpilotni letalnik tipa Geran. Po približno dvajsetih minutah je zapustil latvijski zračni prostor. V noči na 3. november so zabeležili nov incident, pri katerem je dron po prvih ocenah spominjal na letalnike, ki jih uporablja ukrajinska vojska. Njegovega izvora takrat niso mogli zanesljivo potrditi, obstajal pa je tudi sum, da je strmoglavil na latvijsko ozemlje. Še večjo pozornost je pritegnilo dogajanje v noči z 10. na 11. november. Kot so nato sporočile latvijske oborožene sile, so v njihov zračni prostor vstopili trije droni. Dva sta za minuto ali dve prečkala vzhodno mejo, tretji pa je iz Litve preletel latvijsko ozemlje in nadaljeval proti Estoniji. Zaradi incidentov so aktivirali enote zračne obrambe in Natova lovska letala, prebivalci desetih območij pa so prejeli opozorila o morebitni nevarnosti. Dronov nad Latvijo niso sestrelili. Kot so pojasnili pristojni, za to niso bili izpolnjeni ustrezni operativni pogoji, pri odločitvi pa so upoštevali tudi varnost civilistov. Da takšnih groženj ne jemljejo zlahka, nam je potrdil tudi nadporočnik Andrej Strehar, poveljnik 19. slovenskega kontingenta. Kot je pojasnil, so protidronski postopki vključeni v redno urjenje in usposabljanje slovenskih vojakov. Ob tem je poudaril, da so razmere na območju njihovega delovanja trenutno mirne in da je stopnja neposredne ogroženosti nizka. Kljub temu pa pravi, da se lahko varnostne razmere spremenijo tudi čez noč.

Pri 23 letih na misiji v Latviji

Med slovenskimi vojaki, ki so v Latviji pridobivali nove izkušnje, je tudi 23-letna vojakinja Liza Mohorič. V Slovenski vojski je dve leti, misija v Latviji pa ji je omogočila vpogled v delo drugih zavezniških vojsk. Kot nam je povedala, se je v teh dveh letih naučila predvsem reda in discipline, pa tudi tega, da mora človek včasih stopiti iz svoje cone udobja. Prav možnost mednarodnega sodelovanja je zanjo ena največjih prednosti misije, saj je lahko od blizu spoznala tudi delo kanadskih vojakov. Življenje v Latviji se precej razlikuje od vsakdana v Sloveniji. Dan se začne z vojaškimi obveznostmi, kadar jim urnik dopušča, pa imajo vojaki čas tudi za šport in druženje. A čeprav jim misija prinaša nove izkušnje, se po več mesecih marsikdo že veseli vrnitve v domače okolje.

"Komaj čakam, da vidim mojo malo hčerko"

Po približno šestih mesecih se bodo slovenski vojaki tako s Slovaške kot iz Latvije decembra vrnili k svojim družinam. Čeprav so med misijo v stiku z domačimi, večmesečne odsotnosti ni vedno preprosto premostiti. Je pa danes komunikacija precej lažja kot nekoč, pravi desetnik Gregor Šimenko, ki ob tem spomni na misije v Afganistanu in na Kosovu. Takrat možnosti za ohranjanje stikov z domačimi niso bile tako preproste kot danes. Zdaj imajo vojaki na voljo internet, telefone in videoklice, zato se lahko s svojimi bližnjimi slišijo precej pogosteje. A kljub temu prav vsi že nestrpno pričakujejo vrnitev domov. In koga si po vseh teh mesecih najbolj želijo objeti? "Ljubezni svoje. Valda, to je prvo," nam je v smehu povedala Brinar.

Pripadniki Slovenske vojske na mednarodni misiji FOTO: 24UR

Šimenko se najbolj veseli partnerke in družine, ob tem pa se pošali, da je seznam ljudi, ki jih mora obiskati, tako dolg, da bo zanj potreboval kar cel mesec. Povsem jasno pa je, koga bo najprej objela poročnica Kobale. "Komaj čakam, da vidim mojo malo hčerko." Na pomen družinske podpore je opozoril tudi načelnik Generalštaba Močnik, ki ima za seboj več mednarodnih misij. Kot pravi, se morajo vojaki po šestih ali osmih mesecih drugačnega načina življenja ponovno privaditi na družinski vsakdan, kar ni vedno povsem preprosto. Zato je pomembno, da se pozornost ne namenja samo odhodu na misijo, temveč tudi obdobju po vrnitvi domov.

Kaj bo prvi obrok, ko se vrnejo domov?