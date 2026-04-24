Med sprehajanjem psa pod Cerjem ga je presenetil medved

Po poročanju portala Regional Obala se je v bližini Svetega Antona zgodilo že drugo bližnje srečanje človeka z medvedom v manj kot letu dni. Medved je po besedah očividca, ki je pod Cerjem sprehajal psa, ob srečanju spustil nekaj zvokov, a se je nato umaknil, podobno pa je po dogodku gozd zapustil tudi občan.
O srečanju z živaljo je obvestil Policijo, nato pa so ga poklicali z ministrstva za naravne vire. Občan je sicer prepričan, da bi se srečanje odvilo povsem drugače, če bi med sprehodom naletel na samico z mladičem.
Lovska družina Koper je za portal potrdila, da so bili doslej obveščeni o dveh srečanjih z medvedom na tem območju. Pred zadnjim incidentom so bili o opažanju medveda obveščeni lani poleti, ko je občan na medveda naletel v Boninih.
Po besedah starešine lovske družine sta bila to edina dva primera srečanja z medvedom v zadnjih 15 letih, ki pa kažeta, da se medvedi vsako leto spustijo nekoliko nižje.
Kaj storiti ob srečanju z medvedom?
Kot sicer na svoji spletni strani svetuje Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje, je ob srečanju z medvedom najbolj pomembno, da oseba mirno presodi situacijo. Medved sicer ob zaznavi človeka običajno takoj zapusti območje, pogosto še preden medveda opazi človek. V nasprotnem primeru zavod obiskovalcem gozdov svetuje, naj medveda nase opozorijo z mirnim glasom.
Če medveda oseba opazi na daleč, naj se mirno in počasi umakne v smeri, od koder je prišla, ter mu pusti dovolj prostora. Gibi naj ne bodo nenadni, prav tako naj oseba ne kriči ali v medveda meče predmete, svetujejo.
"Medved lahko izvede lažni napad, s katerim vas želi prestrašiti. V primeru napada se ne branite, temveč obstanite ali se ulezite na tla z obrazom navzdol, zaščitite glavo in vrat ter ostanite čim bolj mirni in tihi. Nikoli ne bežite ali plezajte na drevo, saj so medvedi hitri in dobri plezalci. Prav tako se nikoli ne približujte mladičem, saj je medvedka vedno v bližini," svetujejo.
Prav tako opozarjajo, naj ljudje v gozdovih ne odlagajo ostankov hrane ali drugih organskih odpadkov, prav tako naj tega ne počnejo v bližini planinskih koč ali gozdnega roba. Sprehajalcem psov pa svetujejo, naj imajo psa vedno na povodcu.
