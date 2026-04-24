Med sprehajanjem psa pod Cerjem ga je presenetil medved

Po poročanju portala Regional Obala se je v bližini Svetega Antona zgodilo že drugo bližnje srečanje človeka z medvedom v manj kot letu dni. Medved je po besedah očividca, ki je pod Cerjem sprehajal psa, ob srečanju spustil nekaj zvokov, a se je nato umaknil, podobno pa je po dogodku gozd zapustil tudi občan.

O srečanju z živaljo je obvestil Policijo, nato pa so ga poklicali z ministrstva za naravne vire. Občan je sicer prepričan, da bi se srečanje odvilo povsem drugače, če bi med sprehodom naletel na samico z mladičem.

Lovska družina Koper je za portal potrdila, da so bili doslej obveščeni o dveh srečanjih z medvedom na tem območju. Pred zadnjim incidentom so bili o opažanju medveda obveščeni lani poleti, ko je občan na medveda naletel v Boninih.