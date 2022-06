Med stavko minimalen obseg informativnega programa na TVS

Zaradi stavke novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija bo v ponedeljek na TVS spremenjena programska shema. Informativne oddaje prvega programa bodo krajše, je sporočilo vodstvo RTVS. Kot je dodalo, bo zagotovilo, da pri tem ne bo kršena pravica do obveščenosti. Nasprotno v stavkovnem odboru zagotavljajo, da programov ne bodo krčili. ZSSS še naprej podpira stavko in pričakuje uresničitev stavkovnih zahtev. Zaposlenim bodo podporo izkazali z udeležbo na protestnem shodu v ponedeljek.

"Javni zavod je med stavko dolžan in bo zagotovil minimalni obseg informativnega programa na Televiziji Slovenija (TVS), kar pomeni, da bodo informativne oddaje Poročila, Dnevnik in Odmevi ter športne in kulturne novice skrajšane oziroma omejene na zgolj nujne novice, ki zagotavljajo javnosti ustavno pravico do obveščenosti," je v današnjem sporočilu za javnost zapisal generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough.

icon-expand Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTVS nadaljevanje novinarske stavke napoveduje za 20. junij. FOTO: Luka Kotnik

Dodal je, da gre za stavko Koordinacije novinarskih sindikatov, ki je eden od treh reprezentativnih sindikatov na RTVS. "Vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTVS) si je s konstruktivnim in neposrednim dialogom od začetka stavkovnih pogajanj prizadevalo za kompromis, ki bi omogočal nemoteno izvajanje poslanstva RTVS. Predlagalo je več rešitev za odpravo kadrovske stiske v informativnem programu, tudi zaposlitev dodatnih 10 novinarjev, a se je novinarski sindikat enostransko in brez kakršne koli napovedi odločil, da pogajanja zapusti in napove stavko," je zapisal.

Stavkovni odbor novinarskih sindikatov na RTVS nadaljevanje novinarske stavke napovedal za 20. junij med 14. in 23. uro V stavkovnem odboru pojasnjujejo, da stavkajo za drugačno javno RTV tudi in predvsem v interesu javnosti, zato so se že v izhodišču odločili, da programov RTVS ne bodo krčili ali prekinjali, temveč le nadgradili s stavkovnimi vsebinami. Po njihovih navedbah so razmere v informativnem programu TVS postale nevzdržne, generalni direktor pa kljub opozorilom že pred napovedjo stavke in na pogajanjih o stavkovnih zahtevah še ni ukrepal za izboljšanje stanja. Kot so opozorili, generalni direktor nima pristojnosti za določanje stavkovnih vsebin v programski shemi. "Podtikanje, da bi komu preprečevali delo, je absurdno, saj po stavkovnih navodilih delo poteka v vseh programih, brez prekinitev, nadzorujemo le del, ki pomeni programsko stavkovno nadgradnjo," so pojasnili.

icon-expand Na ZSSS so ocenili, da je od opozorilne stavke delavcev RTVS stanje na nacionalnem mediju še slabše. FOTO: Bobo

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) naprej podpira stavko zaposlenih na RTV Slovenija, pričakuje uresničitev stavkovnih zahtev Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je spomnila, da je minil skoraj mesec dni od opozorilne stavke delavcev nacionalnega medija, s katero so želeli opozoriti na "nevzdržne razmere, nestrokovnost vodenja in številne pritiske na svobodo in avtonomijo RTV Slovenija".