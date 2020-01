Med strunjansko plažo in San Simonom se je odlomil del klifa

Zaradi razmočenega terena se je del klifa med strunjansko plažo in San Simonom odlomil, zato Krajinski park Strunjan poziva obiskovalce, naj se ne zadržujejo na območju Rtiča Strunjan in Rta Ronek. Povedano velja tudi v poletnih mesecih, saj nekateri kopalci svoje brisače postavljajo prav ob vznožju najbolj nevarnih predelov, torej pod strme in neporaščene stene klifa. Kamen velikosti oreha ima lahko tragične posledice, zlasti če pade z višine, so dodali na Občini Izola.

Strunjanski klif, ki je visok do 80 metrov, je najdaljši odsek neokrnjene obale na celotni 130-kilometrski obalni liniji Tržaškega zaliva in je hkrati tudi najznačilnejši del Krajinskega parka Strunjan. Skupaj s poraščenim robom in 200-metrskim pasom morja pod njim pa je tudi razglašen za naravni rezervat."Prepadne flišne stene in prodna obala ob vznožju klifa so v celoti prepuščene naravnim procesom, kjer morje, dež in veter neutrudno preoblikujejo krušljive plasti kamnin in jim rišejo nove poteze," opisujejo v Krajinskem parku Strunjan.

V parku hkrati opozarjajo, da so peščenjaki in laporovci dokaj mehke kamnine slabo odporne na erozivnost padavin, morja in vetra, zato intenzivno preparevajo. "Po številnih v klif vrezanih jarkih material občasno spolzi na obalo, za obiskovalce pa so še zlasti nevarni večji kosi kamenja, skal in blokov, ki se krušijo z višje ležečih strmih delov in se z veliko hitrostjo kotalijo ali celo padajo na obalo. Ti dogodki so pogostejši po obilnejših padavinah in pozimi zaradi velikih temperaturnih razlik, zato je zadrževanje pod strmim klifom lahko zelo nevarno," opozarjajo.