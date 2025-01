Izredni študij bi z novim Zakonom o visokem šolstvu ukinili

Te dni med študenti izrednega študija kroži peticija za ohranitev pravic izrednih študentov. Lansko poletje je namreč ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v javno obravnavo poslalo predlog novega Zakona o visokem šolstvu. Glavna sprememba, ki je študente najbolj razburila, je ukinitev izrednega študija. Nadomestil bi ga časovno prilagojen študij, ki pa bi študentom, ki so ob šolanju tudi zaposleni, čas študija podvojil. Minister Igor Papič pa je jasen, da bo dolžina študija odvisna od posameznika in da je za pridobitev diplome potreben enak obseg dela, kot ga imajo redni študentje.