Med taborniki naj bi prišlo do spolne zlorabe mladoletne osebe

"Starše naših članov, ki bi bili lahko prizadeti, smo o tem obvestili in se pogovorili z njimi. Predstavili smo jim smernice za pogovor z otrokom in mladostnikom ob čustveno zahtevnem dogodku. Podprli smo tudi prizadeti rod in jim zagotavljamo potrebno pomoč. V preiskavi za razjasnitev okoliščin bomo še naprej dejavno sodelovali," so sporočili iz Zveze tabornikov Slovenije.

Poudarjajo, da ne bežijo od težav in si ne zatiskajo oči, da so odkloni možni povsod, tudi v njihovi organizaciji. Prav zato je vzpostavljen tudi elektronski poštni naslov (pritozbe@taborniki.si), kamor lahko taborniki in njihovi starši sporočajo morebitne odklone in z njimi povezane stiske, ki jih bodo prednostno obravnavali. "Obenem bomo še okrepili ozaveščanje o razumevanju našega poslanstva in vrednot pri vseh naših sodelavcih in prostovoljcih, ki delajo z mladimi," dodajajo.

"Verjamemo, da bomo tudi ob tej preizkušnji zmogli živeti vrednote, ki smo jim zavezani taborniki – iskrenost, solidarnost, varnost, angažiranost, pripravljenost pomagati, odgovornost do sebe, do sočloveka in družbe," so še zapisali v sporočilo za javnost in dodali, da bodo dodatne informacije podali na novinarski konferenci ob 11. uri. Konferenco bomo prenašali v živo.