Med točo ustavljali pod nadvozi: 'En sam nalet se lahko konča tragično'

"Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje. Ponekod se po cestah ustavljajo vozila. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo," opozarjajo na PIC.

Pregreto Slovenijo so ponekod na Primorskem in Notranjskem popoldne presekale posamične nevihte z močnim deževjem in tudi manjšo, a intenzivno točo. Na vremenske težave voznike opozarja tudi prometno-informacijski center (PIC).

"Zaradi lokalnega neurja je med Logatcem in Postojno zmanjšana vidljivost na cesti. Prilagodi hitrost, prilagodi varnostno razdaljo in ne ustavljaj pod nadvozi," opozarjajo tudi v zavodu Ustvari reševalni pas.

A prav to se je v neurju znova zgodilo. Bralka nam je posredovala fotografijo in videoposnetek voznikov, ki so v času toče na primorski avtocesti ponovno ustavljali pod nadvozi.

"Čeprav vsi razumemo, da želi vsak zaščititi svoje premoženje, je ustavljanje pod nadvozi na avtocesti izjemno nevarno in skrajno neodgovorno," poudarja bralka ter opozarja, da lahko s tem dejanjem vozniki neposredno ogrožajo vse ostale v prometu. "En sam nalet v takšnih pogojih se lahko konča tragično," je še dodala.