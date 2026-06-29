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Slovenija

Med točo ustavljali pod nadvozi: 'En sam nalet se lahko konča tragično'

Postojna, 29. 06. 2026 18.19 pred 1 uro 1 min branja 31

Avtor:
M.P.
Ustavljanje voznikov pod nadvozi

"Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje. Ponekod se po cestah ustavljajo vozila. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo," opozarjajo na prometno-informacijskem centru. Bralka nam je medtem sporočila, da so v času naliva številni vozniki na avtocesti znova ustavljali pod nadvozi in s tem ogrožali ostale voznike.

Pregreto Slovenijo so ponekod na Primorskem in Notranjskem popoldne presekale posamične nevihte z močnim deževjem in tudi manjšo, a intenzivno točo. Na vremenske težave voznike opozarja tudi prometno-informacijski center (PIC).

"Ponekod na širšem območju Unca močno dežuje. Ponekod se po cestah ustavljajo vozila. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo," opozarjajo na PIC.

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"Zaradi lokalnega neurja je med Logatcem in Postojno zmanjšana vidljivost na cesti. Prilagodi hitrost, prilagodi varnostno razdaljo in ne ustavljaj pod nadvozi," opozarjajo tudi v zavodu Ustvari reševalni pas.

A prav to se je v neurju znova zgodilo. Bralka nam je posredovala fotografijo in videoposnetek voznikov, ki so v času toče na primorski avtocesti ponovno ustavljali pod nadvozi.

"Čeprav vsi razumemo, da želi vsak zaščititi svoje premoženje, je ustavljanje pod nadvozi na avtocesti izjemno nevarno in skrajno neodgovorno," poudarja bralka ter opozarja, da lahko s tem dejanjem vozniki neposredno ogrožajo vse ostale v prometu. "En sam nalet v takšnih pogojih se lahko konča tragično," je še dodala.

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KOMENTARJI31

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Pametna glavca
29. 06. 2026 20.00
Joj kakšna fovšjia, a boste kazen napisali tudi meni, ker sem v lepem vremenu zaradi gužve v senci pod nadvozom stal. LOL
Odgovori
0 0
seter73
29. 06. 2026 19.56
Ne vem zakaj 10 let ze pisemo o primitivcih ki se ustavljajo pod nadvozom in zato da pogojno zascitijo svoj pleh ogrozajo zivljenje drugih. Naj se takoj sprejme zakon da tak voznik dobi 9 tock in 1.200€ kazni, ce pa to izzove nalet oz nesreco z poskodbami pa se poskus uboja iz malomarnosti.., vsak let oste storije istim blentavcev
Odgovori
+1
1 0
royayers
29. 06. 2026 19.54
pobrat izpite, ba gra
Odgovori
+1
1 0
brabusednet
29. 06. 2026 19.45
A to počno,da zavarovalnici dobiček prišparajo.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
29. 06. 2026 19.30
To sicer počno povsod, v Avsttiji tudi.
Odgovori
-2
3 5
NeXadileC
29. 06. 2026 19.29
Klasična praksa.
Odgovori
+2
4 2
Justice4all
29. 06. 2026 19.11
Ne moreš voziti ko opali toča...Kaj tukaj ni jasno????
Odgovori
-5
6 11
Svarog
29. 06. 2026 19.20
Seveda lahko. Samo ne 130.
Odgovori
+11
13 2
Svarog
29. 06. 2026 19.21
Če bi bilo res da se ne da vozit, zakaj stojijo samo pod nadvozi
Odgovori
+10
11 1
SDS-NSi-Butale
29. 06. 2026 19.22
@Justice4all: To ni jasno ne zakonodajalcu, pa agenciji za varnost prometa tudi ne, pa novinarjem tudi ne. Tisti ki je doživel polni naliv s točo pa ve, da je vidjivost tako otežena da mogoče voziš 20 km/h ... In bodimo realni: Koliko nesreč , tudi tragičnih se je zgodilo zaradi ustavljanja pod nadvozom v času toče? IN koliko smrtnih žrtev na AC zaradi nešteto delovnih zapor DARSA in nemogočih širinah voznih pasov? Lahko novinarsko raziskovanje naredi primerjavo za zadnjih 10 let?
Odgovori
+9
12 3
leviindesnikekci
29. 06. 2026 19.29
Hitro vrni izpit justice
Odgovori
+3
3 0
x2f3y1q0đ5
29. 06. 2026 19.31
V bistvu na slepo voziš...
Odgovori
-1
1 2
B S
29. 06. 2026 19.33
jaz sem vozil in se skoraj zaletel v bedake ki so stali pod nadvozom pod avtocesto
Odgovori
+6
6 0
B S
29. 06. 2026 19.34
naslednjič ko se mi to zgodi, si bodo vsi zapomnili da sem mimo peljal
Odgovori
+3
3 0
Stinger
29. 06. 2026 19.03
Saj se ne gre samo za avto..... nič ne vidiš na cesti. A se boš kar na slepo vozil??? Nehajte nabijat novinarji in dražit ljudi, ki sploh izpita nimajo, da komentirajo!
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+2
11 9
Svarog
29. 06. 2026 19.14
Prilagodi se hitrost in se pelje naprej. Nimaš se kaj vstavljat. In seveda ljudje vstavljajo izkljucno zaradi pleha.
Odgovori
+10
13 3
seter73
29. 06. 2026 19.58
zapelji na odstavni pas bumbra.., pod nadvozom ustavljajo da nebi mel kaksne liknje v plehu
Odgovori
0 0
Bullet5672
29. 06. 2026 19.01
Ustavljanje pod nadvozom na avtocesti bi se moral smatrat kot poskus uboja.
Odgovori
+8
12 4
Justice4all
29. 06. 2026 19.13
In vožnja naprej v toči je pa nagrade vredna....
Odgovori
-7
4 11
Pupa73
29. 06. 2026 19.14
bučka
Odgovori
+1
1 0
SDS-NSi-Butale
29. 06. 2026 19.24
@Bilkez5772 Potem naj še okvalificirajo poskuse uboja s strani DARS in njihovih nemogočih zapor, smrtno nevarnih neposrednih uvozov na vozni pas in kriminalno ozkih delovnih voznih pasov. Koliko mrtvih ob toči in koliko mrtvih v zaporaj in zožitvah?
Odgovori
+0
3 3
B S
29. 06. 2026 19.35
boljše počasna vožnja kot ustaviti na voznem pasu na avtocesti teliček
Odgovori
+5
5 0
Pametna glavca
29. 06. 2026 18.56
Joj kakšna fovšjia, a boste kazen napisali tudi meni, ker sem v lepem vremenu zaradi gužve v senci pod nadvozom stal. LOL
Odgovori
-5
3 8
indigokid
29. 06. 2026 18.55
jaz sem enkrat, ko sem nekoga videl ustavit pod nadvozom na AC med točo, s svojim kombijem šel do konca s 130km/h v tisti avto ... pač ni bila moja krivda. en človek je umrl, jaz sem pa dobil odškodnino. in spet bi in bom v takem primeru naredil isto, pa ne zato, ker bi bil jaz nor, ampak ker so to očitno drugi
Odgovori
+3
8 5
boslo
29. 06. 2026 18.57
Karkoli jemlješ ti škodi
Odgovori
+8
8 0
Svarog
29. 06. 2026 19.25
Škodi večim. Ker se mu plusi nabirajo
Odgovori
+4
4 0
SDS-NSi-Butale
29. 06. 2026 19.44
@infigokid Nor si tudi ti. Če je omejitev na AC 130 km, ne pomeni, da moraš toliko tudi vozit! Tisti ki v nalivu in toči vozi 130 km/h nima možganov. In verjetno je bil službeni kombi - ne tvoj. Pa ti je ravno bilo tud za to. Sicer si pa bučke napisal.
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+1
2 1
SpamEx
29. 06. 2026 18.52
Zakaj policija nima kamer pod nadvozi? Bi se hitro končalo tako početje potem
Odgovori
+12
14 2
Pametna glavca
29. 06. 2026 18.53
Zakaj pa. Ste privoščljiv, ker vam ni spelo sk
Odgovori
-10
2 12
Pametna glavca
29. 06. 2026 18.51
Se pravi, da so lahko zastoji samo ob lepem vremenu. LOL Oprane ovce
Odgovori
-3
3 6
MarkoJur
29. 06. 2026 18.46
Takim je treba vzet izpit in vozilo!!!
Odgovori
+13
17 4
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