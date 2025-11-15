Svetli način
Slovenija

Med tradicijo in modernostjo: 'Vsako zeliščarstvo je garaško delo'

Kozjansko, 15. 11. 2025 09.14 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
Nuša Dekleva
Jasna Kalan, 7. kandidatka projekta Štartaj Slovenija, ki starodavnemu znanju vdihuje svež pridih sodobne funkcionalnosti. Kako ji uspe združiti staro tradicijo z modernim pristopom in novimi izzivi?

Široki travniki in pogled, ki sega daleč v daljave. Tam, v objemu Kozjanskega, stoji Zeliščna kmetija Kalan. Na njej Jasna nadaljuje družinsko tradicijo, ki je zdaj svoje mesto našla tudi na policah Intersparov.

"Letos smo torej postavili dva izdelka Objem ženskosti in pa zeliščni objem. To so zelišča, pakirana v filter vrečke. Poudarila bi še to, da v bistvu gre samo za način pakiranja. Kakovost zelišč je ostala enaka," pove Jasna Kalan iz Zeliščne kmetije Kalan.

Na kmetiji ljubezen do zelišč sega v 70. leta prejšnjega stoletja, ko sta se vanje zaljubila Jasnina starša. "Od začetka sta nabirala zelišča, in to je bilo v vse manjšem obsegu. Potem hitro ugotoviš, da je nabiralništvo za družino, ampak ko enkrat prodajaš, z nabiralništvom preveč uničiš naravo. In starša sta se odločila zasaditi polja z zelišči."

Njuno prvo zelišče je bil žajbelj. Ko je uspeval, je rasel tudi zagon, da bi ob njem zacvetelo še več drugih rastlin. "Vmes smo že imeli tudi po 150 različnih vrst zelišč, ampak skozi leta smo potem zreducirali na recimo 50. Ker potem ugotoviš, da mogoče eno zelišče nekomu pomaga, ampak ko pa delaš z večjo množico ljudi, pa ta rezultat ni bil dober. No, tako smo se zreducirali na 50, ki jih zdaj po mojem več kot 20 let nekako ohranjamo."

Skozi celoten proces sta starša vključevala tudi otroke. In čeprav so bili nekateri dnevi težki, je Jasno delo z zelišči vedno bolj pritegnilo. "V Ubistvu me je vedno zanimalo, ampak si mogoče kdaj tudi sama sebi nisem tega priznala. Vsako zeliščarstvo je res garaško delo."

Njihova zelišča so namreč vzgojen ekološko s spoštovanjem naravnega ritma rastline. "Mi vsa zelišča ročno poberemo. Ker ko ti pobiraš zelišča ročno, si pozoren, koliko dejansko zelišče stisneš. Sploh pri zeliščih, ki imajo rečna olja, lahko zelo hitro, če si pregrob, veliko učinkovin izgubijo že pri samem pobiranju. In ker mi res pridelujemo vrhunska zelišča, si pač tega ne smemo privoščiti."

Pred štirimi leti je njihovo družino zapustil pomemben član – mama. Takrat je bila Jasna še študentka farmacije in nenadoma se je znašla na razpotju. "Ali nadaljevat kmetijo ali se pač nekje drugje zaposliti. Ampak potem sem videla smisel in poskušala."

Pri tem ji je bil – in ji še vedno je – v veliko oporo njen fant. Tudi sam se je skozi njun odnos zaljubil v zelišča in svojo službo dal na stran, da bi lahko pomagal Jasni. "On je potem videl, da dejansko tudi jaz potrebujem pomoč, da mene to osrečuje. Tudi sam pade v to, ker mislim, da tudi njega osrečuje to, ko ti dejansko zelišča posadiš in gledaš, kako rastejo, kaj ti dajejo. In to je potem tudi neka sreča."

V njihovi ponudbi najdemo posamezna zelišča, hidrolate, olja in seveda čaje, katerim sta se zdaj v obliki filter vrečk pridružili tudi dve mešanici – Zeliščni objem. "Je taka primerna za ta zimski čas, ker je dobra za krepitev dihalnega sistema. Lahko jo pijejo tako odrasli in je zelo primerna za otroke. Da se sladkati z medom, sladkorjem. Mi sicer pri zeliščnih čajih absolutno ne priporočamo limone, ker ta lahko povzroči tudi oksidacijo različnih učinkovin, ki so notri, česar si ne želimo."

Več pa v nedeljo ob 18:45 na POP TV.

štartaj slovenija zelišča nabiralništvo
