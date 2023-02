Med učenjem vožnje učitelj napihal, prav tako pri sebi ni imel izpita

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so učitelju nadaljnje usposabljanje kandidatov in vožnjo motornega vozila prepovedali. Za navedeni kršitvi mu je bil na kraju izdan plačilni nalog v znesku 1.600 evrov in osem kazenskih točk.

Zakonsko je za običajne voznike kategorije B dovoljena stopnja alkohola 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Za voznike začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0 miligrama alkohola), je pojasnjeno na strani Agencije za varnost prometa.

Predpisane kazni za voznike, ki imajo lahko do vključno 0,5 grama alkohola/kg krvi ali 0,5 promila oz. 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, se pričnejo pri globi 300 evrov in štirih kazenskih točkah, če gre za voznike motornih vozil. Najvišja kazen je 1200 evrov in 18 kazenskih točk za voznike motornih vozil, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.