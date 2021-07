Med udeleženci maturantskih izletov v Španiji potrjenih že 198 okužb

Med udeleženci nedavnih maturantskih izletov v Španiji so do četrtka potrdili skupaj že 198 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih NIJZ je med dolenjskimi dijaki 134 okužb, poleg tega so potrdili še vsaj 74 sekundarnih okužb, povezanih z udeleženci izleta. Med gorenjskimi dijaki so potrdili 64 okužb in najmanj sedem sekundarnih.

