Med velikonočnimi prazniki bo tudi vreme praznično

V prihodnjih dneh bodo večji padavinski sistemi od nas precej oddaljeni, za kar bo poskrbel mogočen anticiklon nad Skandinavijo, ki bo segal tudi nad naše kraje. Takšna vremenska slika bo nad nami vztrajala do vključno ponedeljka, ko bo zapihal jugozahodnik in naznanil spremembo vremena, ki nas čaka po praznikih.

Sončni žarki so nas danes pozdravili že kmalu po šesti uri zjutraj. Tudi v nadaljevanju dneva lahko pričakujemo veliko sonca. Ker oblakov na nebu, ki bi zastirali močno aprilsko sonce, skorajda ne bo, boste lahko senco iskali pod krošnjami pravkar ozelenelih dreves. Popoldne bo najtopleje v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija. Le stopinja manj bo v Pomurju in v osrednji Sloveniji, 21 ali 22 jih bo na vzhodu. Pod 20 stopinj Celzija bo le v alpskih dolinah in ob morju, kjer bo sredi dneva zapihal maestral.