Med vikendom zaradi maratona Franja občasne popolne zapore cest

Slovenski rekreativni in amaterski kolesarji bodo to soboto in nedeljo nastopili na jubilejnem 40. maratonu Franja. Nedeljski spored bo sovpadal z zadnjo etapo dirke po Sloveniji, s čimer so želeli organizatorji razbremeniti predvsem policijo, ki bo skupaj z redarji bdela nad cestami, kjer bodo potekale trase kolesarskih prireditev. Organizatorji obveščajo, da bodo nekateri odseki začasno popolnoma zaprti in prebivalstvo prosijo, "da vse nujne opravke prilagodite času zapore in uporabite možne obvoze".

Organizatorji kolesarskega maratona Franja, ki letos sovpada s kolesarsko dirko po Sloveniji, obveščajo, da bodo med vikendom občasne delne in popolne zapore nekaterij cest. V soboto bo tako med 8. in 12.30 zaradi kolesarske prireditve Barjanka Hervis potekale začasne zapore cest na relacijah: Ljubljana, Brezovica, Plešivica, Bevke, Drenov grič, Sinja gorica, Vrhnika, Borovnica, Podpeč, Tomišelj, Črna vas, Brest, Ig, Črna vas, Ižanska cesta, Hladnikova cesta, Opekarska cesta, Trnovski pristan, Krakovski nasip, Zoisova cesta in Slovenska cesta.

icon-expand Trasa maratona Barjanka, 12. 6. 2021 FOTO: Franja.org

Prav tako v soboto bo potekal družinski kolesarski maraton s štartom ob 9. uri na Slovenski cesti (pred Dramo). "Za nemoten in varen potek maratona bo potekala kratkotrajna popolna zapora na delih celotne trase za ves promet med 9. in 12. uri," sporočajo organizatorji. Zaprti bodo vsi priključki na traso. "Za nemoteno izvedbo bo potrebno sodelovanje tudi vseh stanujočih ob trasi, zato vas prosimo, da vse nujne opravke prilagodite času zapore in uporabite možne obvoze," še pozivajo organizatorji.

icon-expand Trasa družinskega maratona, 12. 6. 2021 FOTO: Franja.org

Osrednji dogodek maratona Franje bo sicer v nedeljo, ko bo med 9. in 17. uro oviran promet na relaciji BTC City Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje-Gameljne–BTC Ljubljana, med 11. in 13. uro pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi.

Predvidene popolne zapore in obvozi v nedeljo, 13. 6.: Brezovica–Vrhnika: Odsek bo zaprt od 9.00 do 9.45. Obvoz je možen po avtocesti. Godovič–Idrija: Odsek bo zaprt od 9.40 do 13. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič. Cerkno–Kladje–Trebija: Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike. Priključek Jeprca: Priključek Jeprca bo v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode. Ljubljana: Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprt odsek Povodje, Gameljne, Črnuški most, Ježica, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC. Avtocestni izvozi: Od 11.30 do 16. ure je predvidena popolna zapora avtocestnega izvoza Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Bežigrad.

Na vseh pomembnejših cestnih priključkih ob trasi maratona bodo promet usmerjali policisti in redarji organizatorja.

icon-expand Trasa maratona Franja, 13. 6. 2021 FOTO: Franja.org

Organizatorji: Franjo kombiniramo z drugo dirko, ker želimo iti na roko Policiji Start zadnje, pete etape dirke po Sloveniji bo v BTC City Ljubljana; etapa bo potekala po trasi male Franje in se končala v Novem mestu, ko bo okronan tudi zmagovalec preizkušnje drugega najvišjega ranga profesionalnega kolesarstva. "Ta ukrep, zakaj maraton Franja kombinirati z drugo dirko, gre z roko v roko s Policijo. Ta je bila vedno naša desna roka, ki je tu in tam premostila kakšen predpis na upravnih enotah in cestah. Vedno smo bili skupaj z njimi inovatorji za določene organizacijske ukrepe in predpise. In ker vemo, v kakšnih težavah se naša policija nahaja, je bilo nujno, da jim pomagamo," je izpostavil direktor maratona Franje Gorazd Penko. "Če bi imeli drugačni trasi, bi se moralo aktivirati veliko drugih policistov, tako pa bodo lahko policisti vsaj na trasi mali Franji, ki sovpada s traso zadnje etape dirke po Sloveniji, nadzorovali in skrbeli za varnost sprva amaterskih, kasneje pa še profesionalnih kolesarjev," je še dejal Penko. Ena od predvidenih letošnjih novostih bi moral biti tudi zaključni kronometer dirke po Sloveniji, a se ta ideja v BTC Cityju naposled ni uresničila. "Veseli nas, da smo z organizatorji dirke po Sloveniji našli skupni jezik, da se zadnja etapa profesionalne dirke izvede s startom v BTC Cityju. Bil je tudi predlog, da bi poskusili s kronometrom, če bi bil predviden, a do tega v BTC ni prišlo. Morda ostaja to ideja za prihodnost," je ob tem pristavil Penko. Tudi letošnjega kronometra v okviru 40. maratona Franje ne bo. Penko se je dotaknil še trase, ki bo bržčas v tem tednu doživela še določene spremembe. "Trenutno smo tudi kar kontrolorji cestnih del. Vodje gradbišč nas stalno obveščajo o stanju cest. Dela so še vedno na Kajuhovi, zato bo morda treba, če se dela ne končajo pravočasno, start ponoviti še enkrat na Kajuhovi cesti pod železniškim podvozom. Podobno kot smo to lani storili na Tržaški cesti zaradi varnosti in prečkanja ozkega grla na Kajuhovi, ko se zavije levo s 'šmartinke'. To bomo ugotovili v petek na ogledu trase." En del preizkušnje bo potekal tudi na novem makadamskem odseku Povodje–Gameljne. Trend svetovnega kolesarstva se bo tako prenesel tudi na Franjo. "V primerjavi z odseki, ki jih vidimo na profesionalnih dirkah v tujini, je ta naš kot brušen parket. Kolesarji z njim ne bodo imeli težav,"je še dodal Penko. Maraton Franja je sicer športno-rekreativni dogodek z dolgo tradicijo v Sloveniji in del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Letošnji praznik amaterskega kolesarstva bo vključeval pet preizkušenj različnih zahtevnosti: nedeljska Maraton Franja BTC City (156 km) in Triglav mali maraton Franja (97 km). V soboto bodo še preizkušnje na Kongresnem trgu, maraton Barjanka (83 km), družinski maraton (25 km) in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1200 m).