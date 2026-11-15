Med volilnim molkom že 75 prijav domnevnih kršitev

Kot je objavila dežurna služba ministrstva, je bilo pri preostalih 29 obvestilih ugotovljeno, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi, ali pa ne gre za kršitve volilnega molka.

V času volilnega molka, ki velja vse do zaprtja volišč ob 19. uri, so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Tako ni dovoljena propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno kampanjo, pa tudi ne pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve sprejema podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka do 19. ure na telefonski številki 080 21 13.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.