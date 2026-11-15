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Slovenija

Med volilnim molkom že 75 prijav domnevnih kršitev

Ljubljana, 15. 11. 2026 10.00 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Lokalne volitve

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je v času volilnega molka, ki se je pred nedeljskimi lokalnimi volitvami začel v petek opolnoči, do 9. ure prejela skupaj 75 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve obravnava 46 zadev, pri katerih obstaja sum kršitve.

Kot je objavila dežurna služba ministrstva, je bilo pri preostalih 29 obvestilih ugotovljeno, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi, ali pa ne gre za kršitve volilnega molka.

Večina obravnavanih zadev se nanaša na objave na družbenih omrežjih.

Lokalne volitve
Lokalne volitve
FOTO: Bobo

V času volilnega molka, ki velja vse do zaprtja volišč ob 19. uri, so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Tako ni dovoljena propaganda v medijih, elektronskih publikacijah ali z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oz. oglasov političnih strank, javni shodi v zvezi z volilno kampanjo, pa tudi ne pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo.

Dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve sprejema podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka do 19. ure na telefonski številki 080 21 13.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe.

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24ur.com Do zaprtja volišč skupno 44 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Do 19. ure prejeli 36 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Doslej 42 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com Do 19. ure sedem prijav domnevnih kršitev volilnega molka
24ur.com Do zaprtja volišč 99 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
24ur.com V dveh dneh prejeli 43 prijav domnevnih kršitev volilnega molka
24ur.com Do 19. ure 32 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka
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