Med vrtanjem dekanskega predora onesnaženje vode, poginili so škrtavci

Kot so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje, je bilo v obrobnem kanalu reke Rižane pod Dekani opaženo onesnaženje vode. Pristojne službe so ugotovile, da se je na platoju gradbišča drugega tira nad Dekani pojavil izvir, ki izpira lapor v kanal in tako pride do obrobnega kanala reke Rižane.

Na onesnaženje so opozorili tudi v društvu Alpe Adria Green (AGG), o njem pa so bili obveščeni že v petek popoldan. Dogodek so označili za ekološko nesprejemljiv. Pri preusmeritvi onesnažene vode v sistem vodnih kanalov in mlinščic, ki so neposredno povezani z reko Rižano, pa so poginili še številni štrkavci.