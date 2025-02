Med vsemi trgovskimi blagovnimi znamkami so pečate kakovosti prejele samo Eurospinove

Med nagrajenimi izdelki so bio mandljev napitek, gumi bonboni z okusom manga, instantni rezanci s piščančjo juho, kmečka suha klobasa, kozji sir v rezinah, piščančje safalade, testenine zviti polži, sadni tekoči jogurt z okusom jagode, radler z okusom grenivke in čistilo s kisom v spreju. 13. februarja je v ljubljanskem hotelu Grand Plaza Hotel potekala 13. slavnostna podelitev nagrad. Ob prejemu desetih odličij je Natalija Pagon, vodja marketinga, poudarila: "Priznanje kupcev je največja nagrada in potrditev, da smo na pravi poti. Poleg nizkih cen je inovativen razvoj produktov naša največja konkurenčna prednost in pomembna vrednota skupine Eurospin. Trendi in potrebe kupcev nam narekujejo tempo sprememb in veseli nas, kadar zadenemo v polno."