Med zaporniki več konfliktov, manj pa drog in napadov na uslužbence

Med zaprtimi sicer prevladujejo storilci kaznivih dejanj zoper premoženje, človekovo zdravje in zoper življenje in telo. V splošnem pa je največ zaprtih obsojenih na zaporne kazni, krajše od dveh let.

Na drugi strani se je zmanjšalo število napadov na delavce, in sicer s 23 v letu 2017 na 12 v letu 2018. Prav tako je bilo manjše število najdb nedovoljenih drog. Izvedli so 11.040 spremstev, od tega največ v zdravstvene ustanove, okoli 5007, nekaj manj (4877) pa je bilo spremstev na sodišče. Potem ko med leti 2014 in 2017 ni bilo pobegov iz slovenskih zaporov, so v lanskem letu našteli tri. Nasploh pa se je število pobegov po letu 2005 bistveno zmanjšalo, je še dejal Musić.

Vselej so si v slovenskih zaporih prizadevali za stabilne varnostne razmere, pa tudi za širitev njihovih kapacitet in za posodabljanje dotrajanih zaporov. Tako so se med drugim nadaljevale aktivnosti v zvezi z investicijama v nov moški zapor v Ljubljani in v prizidek ženskega zapora na Igu. Prav tako je uprava posebno skrb namenjala spremljanju gibanja števila zaprtih oseb v kontekstu prezasedenosti nekaterih zavodov. Trenutno so slovenski zapori zasedeni 106,6-odstotno, med njimi sta najbolj obremenjena koprski (128-odstotno) in novomeški (126-odstotno).

O strokovni obravnavi zaprtih oseb je govorila vodja sektorja za tretma Lucija Božikov. Izpostavila je, da je njihov cilj zlasti"spodbujati in opolnomočiti dobro v človeku". Zato so nadaljevali projekt delovnih kompetenc zaprtih oseb, pri čemer jih je bilo v lanskem letu v delo vključenih 41 odstotkov.

Uspešno so izvedli tudi projekt Dobra roka, v okviru katerega so izbirali izdelek, ki simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o osebah, ki so na prestajanju kazni. Na javnem natečaju je bil izbran arhitektPeter Bulovec.