Na Dunajsko cesto dostavili ogromno konstrukcijo viadukta

Tudi v noči na ponedeljek bo od 19. do 5. ure zjutraj za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Razlog je rekonstrukcija nadvoza, ki je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana. Naš fotograf je v svoj objektiv ujel, kako so sinoči dostavili konstrukcijo viadukta.