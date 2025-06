Med zastojem: Vožnja s skirojem, sprehodi in vožnja v napačno smer

Dogajanje v zastoju na štajerski AC Sprehod z otrokom,ki pleza na ograjo, čeprav so na viaduktu,skiroji,obračanje in vožnja v napačno smer. Početje nekaterih je smrtno nevarno, opozarja Reševalni pas. Reševalni pas ves čas opozarja, da se iz vozil ne sme izstopati na avtocesti, četudi je pred nami kolona vozil. Tudi policisti so sicer že večkrat opozorili, naj potniki v takšnih primerih nikakor ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti, saj je to izredno nevarno. Kot že večkrat doslej pa nekateri znova niso upoštevali navodil in so se v zastoju sprehodili po cestišču.