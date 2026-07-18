Med zastojem otrok sedel sredi avtoceste, nekateri pa z vozičkom na sprehod

Dopoldan se je na štajerski avtocesti v smeri Maribora zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta zaprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Ob 9.35 so pristojne službe posledice nesreče odstranile, promet pa je ponovno stekel.
A v vmesnem času so se na cestišču ponovno zvrstili prizori, na katere Zavod Reševalni pas in druge uradne službe neprestano opozarjajo, kako nevarni so.
Bralka, ki je čakala v ustavljeni koloni vozil, da so vlečne službe odstranile posledice nesreče, nam je poslala fotografije, kako so se nekateri odločili, da bodo v tem času raztegnili noge, na cestišče pa so spustili tudi otroke. Eden od njih se je tako sprehodil med vozili ter sredi ceste celo sedel na tla.
Spet drugi so iz vozila vzeli otroški voziček ter ga popeljali po cestišču. Kot nam je povedala bralka, sta malo pred tem mimo pripeljali dve avtovleki.
Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oziroma zastojev na avtocesti je sicer tudi zakonsko prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.
Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.
V Zavodu Reševalni pas so že večkrat opozorili, da je treba ob zastoju na avtocesti intervencijskim vozilom omogočiti neoviran prehod do kraja nesreče. S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, namreč omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40 odstotkov.
V preteklosti so sicer opazili že več primerov nepremišljenih dejanj neodgovornih posameznikov, kot je na primer izkoriščanje reševalnega pasu, sprehodi po avtocesti, zabave, sprehajanje otrok, telefoniranje, peš približevanje mestu, kjer je nevarnost požara ... Kot so poudarili že v preteklih primerih, je to sramotno, nevarno in prepovedano.
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