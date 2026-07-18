Med zastojem otrok sedel sredi avtoceste, nekateri pa z vozičkom na sprehod

Dopoldan se je na štajerski avtocesti v smeri Maribora zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta zaprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Ob 9.35 so pristojne službe posledice nesreče odstranile, promet pa je ponovno stekel.

A v vmesnem času so se na cestišču ponovno zvrstili prizori, na katere Zavod Reševalni pas in druge uradne službe neprestano opozarjajo, kako nevarni so.

Bralka, ki je čakala v ustavljeni koloni vozil, da so vlečne službe odstranile posledice nesreče, nam je poslala fotografije, kako so se nekateri odločili, da bodo v tem času raztegnili noge, na cestišče pa so spustili tudi otroke. Eden od njih se je tako sprehodil med vozili ter sredi ceste celo sedel na tla.