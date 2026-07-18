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Slovenija

Med zastojem otrok sedel sredi avtoceste, nekateri pa z vozičkom na sprehod

Slovenske Konjice, 18. 07. 2026 10.12 pred 36 minutami 2 min branja 43

Avtor:
M.P.
Sprehajanje po štajerski avtocesti

Avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče, na ustvarjenem reševalnem ali počasnem pasu pa sprehajalci. Prizori neodgovornega vedenja posameznikov, ki jih vseprevečkrat vidimo na slovenskih avtocestah, so se ponovili tudi ob današnji nesreči na štajerski avtocesti. Nekateri so iz vozil celo potegnili otroški voziček in se z otroci sprehajali med vozili.

Dopoldan se je na štajerski avtocesti v smeri Maribora zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila avtocesta zaprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Ob 9.35 so pristojne službe posledice nesreče odstranile, promet pa je ponovno stekel.

A v vmesnem času so se na cestišču ponovno zvrstili prizori, na katere Zavod Reševalni pas in druge uradne službe neprestano opozarjajo, kako nevarni so.

Bralka, ki je čakala v ustavljeni koloni vozil, da so vlečne službe odstranile posledice nesreče, nam je poslala fotografije, kako so se nekateri odločili, da bodo v tem času raztegnili noge, na cestišče pa so spustili tudi otroke. Eden od njih se je tako sprehodil med vozili ter sredi ceste celo sedel na tla.

Spet drugi so iz vozila vzeli otroški voziček ter ga popeljali po cestišču. Kot nam je povedala bralka, sta malo pred tem mimo pripeljali dve avtovleki.

Izstopanje iz vozila v primeru nesreč oziroma zastojev na avtocesti je sicer tudi zakonsko prepovedano, razen v primeru nuje, zato morajo udeleženci ostati v vozilu. Za kršitev 30. člena Zakona o pravilih cestnega prometa je predpisana globa 150 evrov.

Izstop je dovoljen za intervencijske službe, vzdrževalce cest ter voznike ali potnike vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.

V Zavodu Reševalni pas so že večkrat opozorili, da je treba ob zastoju na avtocesti intervencijskim vozilom omogočiti neoviran prehod do kraja nesreče. S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, namreč omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40 odstotkov.

V preteklosti so sicer opazili že več primerov nepremišljenih dejanj neodgovornih posameznikov, kot je na primer izkoriščanje reševalnega pasu, sprehodi po avtocesti, zabave, sprehajanje otrok, telefoniranje, peš približevanje mestu, kjer je nevarnost požara ... Kot so poudarili že v preteklih primerih, je to sramotno, nevarno in prepovedano.

Hmeljišča za zdaj v dobrem stanju, a letina bo verjetno podpovprečna

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KOMENTARJI43

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1812060
18. 07. 2026 11.50
Pa dajte no, nehajte, kaj boš z malim otrokom ali pa tudi sam sedel v razgreti pločevini 3 ure ali več? Saj je vsakemu jasno, da počaka, da rešilci, policaji, gasilci letijo mimo, potem pa enostavno ne moreš več čepet v pločevini. Malemu otroku se pa tako ali tak9 lahko zmeša.
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0 0
a res1
18. 07. 2026 11.47
Za novinarje... Marsikateri novejši avto ima funkcijo start stop (softersko se da izklopit). Kaj pa tisti, ki ne? Bo vsako minuto vžigal avto, da bo klima delovala? Vklop možgan...
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+1
1 0
Animal_Pump
18. 07. 2026 11.45
Pač folk je razvajen pa razcviljen...ne morejo počakat v avtih. Jaz ne vem...kaj se čaka pa sam slika..imate kamere...prepoznava face...kot na kitajskem...pa direkt pip pip...kazen že po mobitelu...Simpl...brez kompliciranja
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-2
1 3
Slovan
18. 07. 2026 11.45
Pa verjetno spet tujci. Isto kot ustavljanje pod nadvozom. Če konstantno kažete s prstom na Slovenca, ne bo doseženega cilja
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+1
2 1
proofreader
18. 07. 2026 11.44
Avtovleki sta vozili po odstavnem pasu?
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+3
3 0
Dolgočasnež
18. 07. 2026 11.43
MEH ZRIHTAJTE DA NE STOJI FOLK PO 5 UR ZARAD VAŠE NSPOSOBNOSTI RAJE
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+7
7 0
rs42
18. 07. 2026 11.43
Pametno, kaj na tri ure sedi v avtu na mestu.
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+5
6 1
proofreader
18. 07. 2026 11.41
Dajte se zmeniti, navodila NIJZ so, da otrok ne sme biti zaprt v avtomobilu niti par minut.
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+5
5 0
gggg1
18. 07. 2026 11.46
Navodilo se nanasa na ugasnjen avto, kjer ni prižgana klima.
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-1
0 1
proofreader
18. 07. 2026 11.47
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v Sloveniji določa, da mora voznik, če vozilo ustavi za več kot 3 minute ali ga parkira, takoj ugasniti motor.
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+0
1 1
Morskadeklica123
18. 07. 2026 11.37
Tale 'bralka' je pa verjetno brezmadežna!
Odgovori
+6
8 2
Nikdar več
18. 07. 2026 11.35
Je nevarno. Se strinjam. Avto stoji. Morda nima klime. Odprta okna ne pomagajo dovolj... Kakšna bi bila sankcija, v primeru smrti nekoga v avtu?
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+9
11 2
a res1
18. 07. 2026 11.35
Kaj je narobe, če je cesta zaprta, tako pišete. Si pač zaprt v obroču, ki naj bi bil varen. Če pa slišiš sireno se boš pa valda umaknil. Tudi reševalni pas, tam tudi ne boš šel 100Km/h (reševalci, policija), no ja, vse je možno...
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+9
9 0
UnknownIdentity
18. 07. 2026 11.33
Enkrat govorijo ne puscajte otrok v razgretem avtu drugic pa pravijo da ne smes iz avta ce si v zastoju na avtocesti Ce je zunaj 35 stopinj kolk je sele v avtu saj klime ne mors met prizgane skos Kaj naj pol naredimo naj se skuhamo dej ne trobite mediji koga briga kazen noben se nebo peko v kletki
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+10
11 1
psv01
18. 07. 2026 11.39
mi mamo skos klimo prižgano. Ne vem v čem je problem. Če pa podpiraš to(in vidim po komentarjih drugih, da nis edini), da se sme na tak način zapuščat avtomobile tekom zastojev na avtocesti in s tem otežit prihod reševalnih vozil, pol pa vam vsem, ki to zagovarjate res ni pomoči in bi moral vsi vrnit vozniško.
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-3
1 4
Mean Cat
18. 07. 2026 11.32
A te slike placate?
Odgovori
+8
8 0
Belištumf
18. 07. 2026 11.31
A fotografiranje otrok prepovedano? celo z zakonom? za take fotke..stricke lovijo. Razmisljam.o prijavi bralke.
Odgovori
+7
8 1
psv01
18. 07. 2026 11.42
edino pravilno je nrdila bralka... Nej se vid, kok so določeni brezbrižni in arogantni....kaj pa je narobe s tem?? To je oprimerljiv dokaz za policijo za sankcije. Ne vem, a očitno tut ti zagovarjaš takšno neodgovorno obnašanje, da se lahko ljudje kr prosto sprehajajo po avtocesti in s tem ogrožajo varnost in blokirajo dostop reševalnih vozil do ponesrečencev, ki se morda borijo za življenje?? Haalo fooolk, kaj vam ni jasnooo.. ta stvar je PREPOVEDANA, kerga dela tu ne razumete.
Odgovori
+3
3 0
Mean Cat
18. 07. 2026 11.30
🤘
Odgovori
0 0
Barbato43
18. 07. 2026 11.27
To posiljajo zakompleksani lojzeti,ker dobijo lazen obcutek da so pametnejsi od teh na avtocesti..in seveda ljubosumen ,ker zgleda tako smesno da mu je nerodno it iz avta v vsej te guzvi..in kot 3. Kaj je tukaj spornega ce vse stoji
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+3
9 6
gggg1
18. 07. 2026 11.29
Smešno je, da nekateri ne znajo sedeti na mestu. Ne bo pa več smešno, ko bo tebe ali otroka zbilo intervencijska vozilo.
Odgovori
-3
2 5
Brus1234
18. 07. 2026 11.32
V Avstriji letijo gasilci, reševalci in policaji po reševalnem pasu 100/h, seljačina.
Odgovori
+0
3 3
Špica
18. 07. 2026 11.27
Dokler bojontako mile kazni pa polovicke se jih ne bo prijelo nic..
Odgovori
+2
5 3
Ponent
18. 07. 2026 11.22
vsa gniloba te zahojene republike je lepo vidna na teh cestah
Odgovori
+6
10 4
Ponent
18. 07. 2026 11.22
Za globe pisat ste dobri ja!!!, globa na globo na globo... banda lopovska, državo porihtajte raje
Odgovori
+1
9 8
tom74
18. 07. 2026 11.21
sami izdajalci in pravilnezi slikajo snemajo, dva poznam k takle posiljata od nesrec medijem, itd, oba sta lokalna pijančka. >Lohk nima klime v avtu in naj ostane not z zaprtimi okni, da snemalec ne bo vonjal švicaa
Odgovori
-2
3 5
bb996
18. 07. 2026 11.25
Njihov problem. Naj ostanejo doma.
Odgovori
-2
1 3
geemale
18. 07. 2026 11.38
izdajalci in pravilnezi.... sic! Tole pove vse...
Odgovori
0 0
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