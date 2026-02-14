Naslovnica
Slovenija

Med ženskami v parlamentu in patriarhatom v politiki: vidnost ni dovolj

Ljubljana, 14. 02. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 4 min branja 28

Avtor:
Ana Pavlič
Enakost spolov

V svetu, v katerem se pravice žensk vsakič znova postavljajo pod vprašaj, normaliziranost seksizma in patriarhalnega primitivizma pa opaja naš vsakdan, volitve nikoli niso zgolj demokratični ritual davno sprejetega družbenega dogovora. Na to kaže vse od razveljavitev reproduktivnih pravic v Združenih državah Amerike do porasta gibanj proti teoriji spola (anti-gender gibanj) v Evropi, od napadov na feministične politike do normalizacije sovražnega govora proti političarkam.

Ne glede na to, kako trdno želimo (slepo) verjeti v idejo o že doseženi enakosti in v nevarnost prevlade žensk in feminizma, danes živimo v obdobju, ko se enakost spolov znova odpira kot osrednje vprašanje političnega boja. To je obenem presečno vprašanje vsake politične odločitve. Ne glede na to, ali sprejemamo spolno slepe in k poglabljanju ženske neenakosti usmerjene javne politike, vpliva politike na življenja žensk preprosto ni več mogoče skriti za nevtralne izraze, tehnokratske reforme ali prazne obljube o univerzalnosti.

Katerega spola je politika

Politika nikoli ni brezspolna! Od proračunov do davčnih politik, od dostopa do zdravstvenih storitev do delovne zakonodaje, od socialne varnosti do zaščite pred nasiljem – vsaka odločitev ima konkretne in spolno specifične posledice. Posledice, ki so odvisne od spola osebe, ki ima in bo od statusa quo imela največjo korist, in od spola osebe, ki je prisiljena v prevzemanje bremena teh odločitev.

Prav zato je vsako sklicevanje na nevtralnost politik nevarna iluzija, z izrazitimi in praktičnimi negativnimi posledicami za življenja žensk. Nevtralnost v tem kontekstu namreč pogosto pomeni ohranjanje razmerij, ki so že vnaprej neenaka. Bolj konkretno to pomeni ohranjanje sistemov, v katerih opravljajo večino neplačanega skrbstvenega dela, so pogosteje zaposlene v prekarnih oblikah dela ter so v starosti revnejše in bistveno bolj izpostavljene nasilju v zasebnem prostoru.

Ana Pavlič
Ana Pavlič
FOTO: Urban Baumkirhner

Živeti po moških pravilih

Na tej točki se nam razkrije še eden od mnogih paradoksov sodobnih demokracij: ženske so v (aktivnem) političnem življenju gotovo vidnejše kot kadarkoli prej, a politične institucije (in s tem ukrepi, usmeritve in politike) ostajajo strukturirane po normah, ki so se oblikovale v času, ko jih v teh prostorih skoraj ni bilo.

V ta moški sveti prostor ženske ne morejo vstopiti kot nevtralne politične akterke, temveč kot telesa, ki so izpostavljena stalni tuji presoji. Odločen nastop in asertivna komunikacija se pri njih prevedeta v pretiranost in hladnost, zadržanost v strah, vztrajanje pri enakosti spolov kot produkt škodljivih ideoloških indoktrinacij, molk in aktivno proizvajanje ženske nevidnosti in neslišnosti pa kot jasen – in edini sprejemljiv – znak politične zrelosti.

V takšnem kontekstu (aktivna) politična participacija zanje pomeni stalno hojo po robu. Posnemanje dominantnih slogov izvajanja politične (nad)oblasti – ostrine, konfrontacije, retorične agresije – se jim celo lahko zdi kot vstopni pogoj. Slednje hkrati razkriva spolno asimetrijo pravil igre: ravnanja, ki moške utrdijo v predstavi odločnosti, se pri ženskah hitro spremenijo v sodbe o nerazsodnosti.

Merila presoje torej niso (spolno) enaka. Tudi napake političark se obravnavajo strožje, kot dokaz njihove splošne nekompetentnosti, medtem ko primerljivi spodrsljaji moških kolegov ostajajo del rutine političnega spopada. Ob tem se kot vzporedna strategija vzpostavlja previdnost, ki je v resnici naučena racionalna prilagoditev na zastraševalno politično okolje.

Če torej samocenzura in odlašanje z odpiranjem tem, ki hitro sprožijo diskreditacijo, pomenita strategijo preživetja v političnem prostoru, o velikem napredku žal ne moremo govoriti.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus političnega think tanka, Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Enakosti ni

Spodbudno se zdi dejstvo, da v državnem zboru trenutno sedi približno 40 odstotkov poslank, a to nikakor ne sme zaustaviti razprave o enakosti spolov. Gre za številko, ki je nedvomno politično pomembna, a takšnih rezultatov ne bi bilo brez zakonskih kvot, dolgoletnega pritiska feminističnih gibanj in dela civilne družbe.

Nevarna poenostavitev sklicevanja na domnevo, da se z večjo prisotnostjo žensk v institucijah že samodejno spreminjajo še razmerja moči, so nevarnost, ki ji moramo ubežati v prihodnjih desetletjih. Razlikovati bi morali med deskriptivno (fizično prisotnostjo v odločevalskih telesih) in substantivno reprezentacijo, ki se ne meri v številu mandatov, temveč v proračunskih odločitvah, zakonodajnih prioritetah in institucionalnih rutinah, ki bodisi razgrajujejo bodisi reproducirajo spolne hierarhije. Grenko spoznanje, ki nas ga zgodovina skuša naučiti, je, da vidnost političark pač še ne prinese enakosti spolov.

Predvolilna napoved

Pred državnozborskimi volitvami bi bilo tako za stanje naše demokracije nujno, da bi se kampanja med drugim vrtela okrog strukturnih pogojev življenja polovice prebivalstva. Da kot volivke in volivci ne bi odločali samo o sestavi parlamenta, ampak tudi o tem, ali in kako bodo politične akterke in akterji pripravljeni odpreti vprašanja, ki oblikujejo vsakdan večine žensk. Med drugim je treba spregovoriti o organizaciji skrbstvenega dela, delovnem času, dostopu do javnih storitev, zaščiti pred nasiljem, ekonomski varnosti v starosti in reproduktivnih pravicah.

Zgodovina nas uči, da so prav političarke te teme najvztrajneje potiskale v institucionalni prostor; pogosto ob visokih političnih stroških ter v navzkrižju s prevladujočimi prioritetami in usmeritvami. Ker moški, ki politiko vodijo in krojijo že stoletja, teh življenjskih razmer in obremenitev praviloma ne odpirajo z enako doslednostjo, tveganjem in političnim kapitalom, tudi enakost ostaja pogojna: sprejemljiva do neke mere. In ne za vsako ceno.

politika ženske patriarhat volitve 2026 homopolitikus

'Nihče nas ne pozna, vsi se dramatično motijo'

Ko olimpijka postane podjetnica: zgodba Ane Drev in Snow Monkeyja

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
15. 02. 2026 19.30
Kakšno dno morajo biti ženske, ki plavajo v desnih strankah ...tradicionalnih sovražnicah žensk, humanosti, kulture??
Odgovori
-1
0 1
DKR
15. 02. 2026 21.56
Jp, namesto, da bi se gonile po Fotopubu, se udeleževale LGTBQGFZAOJU procesij, se identificirale kot 72 spol,....jp grozne so ,kaj ne ?
Odgovori
0 0
Smuuki
15. 02. 2026 12.02
Podivjani feminizem nas uničuje. To podivjanost zblojenih posameznic ki žal niso več posameznice zdaj že delujejo v kardelu bo treba začeti omejevati. Slogan boj za ženske pravice bo zamenjal slogan boj za moške pravice
Odgovori
+5
5 0
Verus
14. 02. 2026 20.03
ženske ste unicile politicni dialog. Sploh tiste neuravnovesene v drzavni politiki. Lazete, spletkarite, drzavne institucije spreminjate ne rdečo četrt. Zenske ste dobile prevec pravic.
Odgovori
+2
3 1
Verus
14. 02. 2026 20.05
in ko das neuravnovesenim moč, imas kar imamo - nered, kaos in selektivne pravice l, ker zenska sodi, kadruje in sodeluje po vsecnosti, ne po stratesko zastavljenih smernicah
Odgovori
+1
2 1
Verus
14. 02. 2026 20.07
nikoli prej se ni v oarkamentu z nasorotniki razoravljalo v kontekstu, da bi morala piti da bi mi dala. To, kar ste ze ske naredile iz politike, je evidentno. Vsi vemo, nihce ne sme javno reci.
Odgovori
+1
2 1
SDS_je_poden
15. 02. 2026 10.47
Verus se ne strinjam. Iz vlade v vlado je v DZ vse nižji nivo komunikacije, pa žensk sploh ni bilo toliko notri. Če je kje problem, je v moški mačistični sestavi. Pravi moški se ne bo ne fizično, ne verbalno znesel nad žensko. Prostaštvo, ki ga vidim predvsem na desnem polu, je preseglo vse meje dobrega okusa. Ženske so tu še najmanj doprinesle k temu.
Odgovori
-3
0 3
Smuuki
15. 02. 2026 13.05
Kar začni se učiti sede lulat. Na fdv so moške wc je že ukinili. To je strašna zmaga za moške. Mar ne sds poden
Odgovori
+2
2 0
marker1
15. 02. 2026 14.44
Poslanke UKŽ, Grgurevič, Klanjšek, Intihar, Novak, Sukič, Sluga, Vonta, Žibrat in Fajon so spravile kulturo v parlamentu na najnižji nivo v vseh letih samostojne Slovenije. Z desne nikoli in nikdar ni bilo prostaštva.
Odgovori
+3
3 0
galeon
14. 02. 2026 15.51
Vloga ženske je bila določena že v pradavnini. Vse z razlogom. Ko pa se začne spreminjat se pa vidi danes. Kolk so sposobne ženske v politiki se vidi. Najbolj sposobne so pri korupciji. Pri dobrobiti za ljudi pa poden od podna.
Odgovori
+6
6 0
konc
14. 02. 2026 18.54
Mi imamo Tanjo na primer, pa Urško, pa Sukićko, pa... Adijo pamet, sama smetana :D :D :D
Odgovori
+4
4 0
the kop
14. 02. 2026 11.16
Smo poeglejte Evropo, tri nespobne na oblasti, tako slabo nam ni bilo će vsaj 5o let.
Odgovori
+16
17 1
razumi če lahko
14. 02. 2026 10.35
Politika je itak sama sebi namen in pod vsako ceno zaradi nekih kvot in pravic ali nekega enačenja dobimo to kaj imamo sedaj , da bi pa bile ženske v podrejenem položaju pa je čista laž dobro se ve na kak način manipulirajo in prilezejo na položaje !!
Odgovori
+14
14 0
Petur
14. 02. 2026 09.44
saj jih je v politiki ..Merkel,fonder,kalas.alenka.fajon.....
Odgovori
+10
12 2
gozdar1
14. 02. 2026 09.43
Raziskave kažejo, da so ženske manj nagnjene k tveganju. Ampak velikokrat vela kdor ne reskira ne profitira.
Odgovori
-5
3 8
Lark
14. 02. 2026 09.20
Teorijo se predstavlja kot razlago realnosti - ne pa kot eno izmed možnih interpretacij realnosti. Se pravi teoretski monoizem je za vas kakovosten članek?
Odgovori
+6
7 1
Vera in Bog
14. 02. 2026 09.03
Ženska kj ni nora na moški organ je nekaj hudo narobe. Ali pa če vidi rojstvo otrok kot neko breme, to ni normalno.
Odgovori
+17
19 2
stoinena
14. 02. 2026 10.48
romke ne vidijo nič slabega v tem. ;) mogoče je čas da vse več žensk razmisli o rojstvu otrok, ker če ti že v štartu nič ne štima, spravit otroka v vse vsoje težave ni najbolje. razen za črn tisk. ko bomo imeli srečne otroke, bo svet boljši.
Odgovori
+2
4 2
JOSEPH HAYDN
14. 02. 2026 09.01
Smo videli, kam ideologija spola pripelja. Do morije v Kanadi
Odgovori
+18
19 1
gozdar1
14. 02. 2026 09.40
Kaj je potem za ostalimi 99,9% streljanj?
Odgovori
-9
0 9
Smuuki
14. 02. 2026 08.53
Podivjan feminizem čemur smo priča danes je poguben. Danes o vsem odločajo podivjane feministke. Rezulzat primeren podivjanenem feminizmu. Samo maščevanje, sama čustva ki z realnostjo nimajo skuonega nič. Bolj nepredvidljivega okolja kot ga nudi feminizem ne najdeš nikjer. Za dan naprej ne moreš predvideti kaj se bo kateri zgodilo v glavi
Odgovori
+19
20 1
SDS_je_poden
15. 02. 2026 10.48
Smuuki ne pretiravaj. Pač priznaj, da kot tipičen desničar sovražiš ženske.
Odgovori
-3
0 3
Harnandez
14. 02. 2026 08.15
Vidmo kaj so zenske v EU nardile. Simpanz bi bolj vodil
Odgovori
+23
25 2
Vera in Bog
14. 02. 2026 08.29
Tično tko in odprta politika do istospolnih. Država mora biti na trdnih temeljih
Odgovori
+10
11 1
gozdar1
14. 02. 2026 09.42
Eu je tam kamor so jo pripeljali volivci. Raja je tista , ki zahteva tako politiko. Nenazadnje pa glavne odločitve v eu sprejema 27 držav, ki ji v večini vodijo moški.
Odgovori
-10
1 11
Vera in Bog
14. 02. 2026 08.11
Oče je glava družine in pika. On mora voditi družinsko molitev, če to dela samo mama je zelo napačno.
Odgovori
+10
11 1
SDS_je_poden
15. 02. 2026 10.49
Ne molim. Kaj pa sedaj?
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
