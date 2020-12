'Med zimo bom sprejel vse živali, ki mojo pomoč potrebujejo'

Aleksander Kamenik v Mariboru vodi živalsko-terapevtski center. Z oskrbo obnemoglih in zanemarjenih živali se na svojem ranču ukvarja že 20 let, v teh letih pa je oskrbel že več kot 1000 živali. S pomočjo prostovoljcev poskrbi za hlevske in domače živali, ki so na robu preživetja. Omogoči jim kakovostno življenje, dokler jih ne preda naprej v posvojitev, nekatere pa z njim ostanejo tudi do konca. Trenutno mu reševanje otežuje odlok prehajanja občinskih meja, a zagotavlja, da bo pomagal vsem takoj, ko bo lahko.