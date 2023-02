Za 120 tisoč osnovnošolcev in dijakov se zimske počitnice počasi končujejo, za približno 150 tisoč šolarjev pa začenjajo. Mnogi jih bodo izkoristili za potovanje v tujino. Letos je zanimanje izjemno, pravijo v turističnih agencijah: letala so polna, največ jih je namenjenih v tople kraje, kot so Egipt, Zanzibar in Dubaj. Razprodano je tudi čartersko letalo za Tenerife in Zelenortske otoke.