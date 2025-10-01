Medalja za častno dejanje: 'Pomaga tistim, ki jim je svet obrnil hrbet'





"Thomas Potokar v peklu vojne, nazadnje v Gazi, pomaga tistim, ki jim je svet obrnil hrbet. Pri tem tvega svoje življenje, da bi v pogojih hudega pomanjkanja hrane in vode, medicinskih pripomočkov in zdravil lahko pomagal čim več hudo poškodovanim," je v nagovoru ob podelitvi odlikovanja poudarila Nataša Pirc Musar.

"Gospod Potokar je človekoljub v pravem pomenu te besede. Jedro njegove požrtvovalnosti, pokončnosti in nesebične pomoči je prav v tem, da s svojim delom presega administrativne meje med državami in ljudmi. Njegovo delovanje je zato obče človeško," je dodala.

Thomas Potokar je britanski in francoski državljan, ki ima po svojem očetu Ivanu slovenske korenine. Poklicno je zdravnik, kirurg, izvedenec za opekline in univerzitetni profesor, več kot 30 let je deloval tudi kot prostovoljec na vojnih območjih, kar počne še danes, tudi po upokojitvi.

Že kmalu po koncu študija se je pridružil Zdravnikom brez meja, leta 2006 pa je ustanovil nevladno organizacijo Interburns, s katero "neutrudno in nesebično pomaga hudo poškodovanim žrtvam vojnih zločinov in zločinov zoper človečnost", je navedeno v utemeljitvi odlikovanja.

Kot je spomnila Pirc Musar, to plemenito poslanstvo prostovoljno opravlja po različnih vojnih žariščih sveta. Med drugim je deloval v Bosni in Hercegovini, Sudanu, Iraku, Siriji, Libanonu in Afganistanu, a po njegovih besedah nič ni hujšega od današnje Gaze.

Za delo z organizacijo Interburns ga je leta 2018 odlikovala britanska kraljica Elizabeta II. S človekoljubnim delom je v poseben navdih tudi slovenskim zdravnikom, je še navedeno v utemeljitvi odlikovanja.

"Thomas Potokar prejme medaljo za častno dejanje kot oseba, ki deluje v dobro človeštva. S svojim nesebičnim delovanjem nas povezuje in navdihuje v naši skupni človečnosti. V svetu, kjer so v strmem porastu vojne, nasilje, neenakost in pohlep, je takih ljudi malo. Prav zato je pomembno, da jih pripoznamo ter širši družbi predstavimo kot vzor in v navdih," je še dejala Pirc Musar.