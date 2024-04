Rešili utapljajočega se otroka, preprečili rop banke, gasili požar na Krasu

Vsem, ki so pomagali sočloveku, se je zahvalil tudi Poklukar in ob tem dodal, da so pogum, srčnost in požrtvovalnost lastnosti vsakega policista in policistke. "A ko se v resnici soočate z reševanjem življenja sočloveku, ste mnogokrat tudi sami izpostavljeni nevarnostim in izzivom, na katere takrat niti ne pomislite. Vodi vas notranji nagon pomagati človeku in podzavestni avtomatizem lastne usposobljenosti."

Za hiter odziv in reševanje posameznikov je po besedah Jušića pomembno usklajeno delovanje vseh, od dispečerjev, ki po telefonu dajejo navodila, do tistega, ki si na terenu prizadeva za reševanje človekovega življenja. "Predvsem pa je potreben pogum za ukrepanje," je še izpostavil prvi mož Policije.

Jušić je na podelitvi poudaril, da se je znova večkrat izkazalo, kako pomembno je znanje prve pomoči. "Neizmerno zadovoljen sem, da je bilo prav zaradi usposobljenosti naših sodelavcev in posameznikov iz vrst občanov rešenih toliko življenj. Vsi so namreč imeli to dragoceno znanje in so ga tudi brez strahu uporabili."

89 medalj za požrtvovalnost in osem medalj za hrabrost sta podelila generalni direktor policije Senad Jušić in notranji minister Boštjan Poklukar .

"V življenju moramo kdaj preprosto imeti kanček sreče"

Tokratnim nagrajencem je skupno, da so se znašli v nepredvidljivi situaciji, v kateri ni bilo veliko časa za premislek, ampak se je bilo treba ravnati po občutku in nemudoma ukrepati. Številni med njimi so za to, da so rešili življenje drugega, ogrozili svoje zdravje in življenje in se brez odlašanja podali v nevarnost. Pri tem so pokazali svoje široko znanje – od nudenja prve pomoči do psihološke podpore in uporabe povsem fizične sile, ustreznega prijema, ki je morebitno žrtev obvaroval pred najhujšim, denimo padcem v globino, so ob seznamu tokratnih junakov zapisali na Policiji.

Ob takih dogodkih je, priznavajo policisti, pomembno tudi, da imamo kanček sreče, da se ob pravem času znajdejo na pravem mestu. Kar pa vseeno kdaj preprosto ni dovolj. Tudi tokrat so žal zabeležili štiri dogodke, v katerih so ponesrečenci kljub hitri in ustrezni pomoči izgubili življenje.

Prejemniki medalj za hrabrost in požrtvovalnost z obrazložitvami

Po kronološkem vrstnem redu od najstarejšega do najnovejšega dogodka so navedene medalje Policije za požrtvovalnost in hrabrost. Medalje prejmejo:

- Policista Matej Felicijan in Branko Hebar (Postaja prometne policije Celje), ker sta 22. marca 2022 na viaduktu na štajerski avtocesti rešila žensko;

- Alen Koso (občan z območja Policijske uprave Ljubljana), ker je 3. julija 2022 na kolesarski stezi v Ljubljani s temeljnimi postopki oživljanja rešil življenje kolesarju, ki je doživel srčni zastoj;

- policista Zoran Blazinšek in Blaž Ziherl (Specializirana enota za nadzor prometa, Sektor prometne policije, Uprava uniformirane policije, Generalna policijska uprava), ker sta 22. julija 2022 med vihranjem največjega požara v zgodovini samostojne Slovenije na Krasu opazila goreč objekt, iz njega odstranila nevarne predmete in ga gasila do prihoda gasilcev ter slednjim pomagala pri delu, dokler ogenj ni bil pogašen;

- policisti Robert Čendak, Marjan Pangos, Borut Stepančič in Matej Zupan (Postaja pomorske policije Koper), ker jim je 19. septembra 2022 s skupnimi močmi uspelo ustaviti plovilo brez nadzora, ki je ogrožalo preostala plovila;

- policista Tomaž Horvat in Jaka Poljanšek (Policijska postaja Kranj), ker sta 26. septembra 2022 v Kranju iz požarno ogroženega objekta s pravočasno evakuacijo rešila več stanovalcev;

- policist David Tušek (Operativno-komunikacijski center, Policijska uprava Koper), ker je 27. oktobra 2022 s primerno komunikacijo in usmerjenim pogovorom rešil življenje občanu;

- policista Branko Abramič in Saša Novak (Policijska postaja Koper), ker sta 9. decembra 2022 med opravljanjem nadzora državne meje v izredno slabih vremenskih razmerah našla in rešila državljanko Pakistana s sinom, ki se je izgubila v neprehodnem gozdu;

- policista Dušan Černilogar in Manca Kozjek (Policijska postaja Ljubljana Moste), ker sta 13. decembra 2022 s temeljnimi postopki oživljanja rešila življenje občanu, ki je doživel srčni zastoj;