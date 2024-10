Medex praznuje 70 let – Znanost in tradicija v službi zdravja

Na gradu Brdo so se zbrali domači in tuji poslovni partnerji, zaposleni ter visoki predstavniki političnega in gospodarskega vrha, vključno s predsednico Republike Slovenije, Natašo Pirc Musar, ter ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić. V središču pozornosti je bila neprecenljiva dediščina čebelarstva in pionirsko delo Medexa na področju uporabe čebeljih pridelkov za zdravje in dobro počutje, ter njegovo poslanstvo ohranjanja čebelarske tradicije v inovativnih, sodobnih prehranskih dopolnilih.

Na slavnostnem dogodku je generalna direktorica podjetja Medex, Aleša Mižigoj, poudarila zgodovinski pomen podjetja, ki je iz skromnih začetkov v letu 1954 preraslo v vodilnega proizvajalca prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov. "Čebele so nas navdihovale skozi vsa desetletja našega obstoja. S svojo vztrajnostjo, natančnostjo in sodelovanjem so nam pokazale, kako pomembno je nenehno prilagajanje in inoviranje," je sporočila.

Sožitje gospodarske in raziskovalne dejavnosti

Medex, ki je svojo pot začel kot podjetje za izvoz medu, je že zgodaj prepoznal potrebo po znanstvenem pristopu k tradicionalni uporabi čebeljih pridelkov in leta 1964 ustanovil laboratorij. Zavezanost znanstvenim dognanjem je še nadgradil leta 2007, ko je registriral lastno raziskovalno skupino pri Javni agenciji za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Desetletja sodelovanja s fakultetami in raziskovalnimi inštituti doma in v tujini so privedla do klinične študije s katero so prvi na svetu potrdili pozitivne učinke matičnega mlečka na zmanjšanje sistemskih vnetij – ključnega dejavnika pri razvoju številnih kroničnih boleznih.

Slovenski ponos in identiteta – čebele

Pomemben del poslanstva podjetja je ohranjanje slovenske tradicije čebelarstva in uporabe čebeljih pridelkov za izboljševanje zdravja ljudi, ki je globoko zakoreninjena v narodni identiteti. Slovenija je svetovna pionirka pri preučevanju in uporabi čebeljih pridelkov in Medexov slogan "Moč čebel. Dokazi znanosti." ponazarja prav to, združitev naravnih bogastev in napredka znanosti, kar podjetju omogoča, da ostaja v svetovnem vrhu na področju razvoja in proizvodnje prehranskih dopolnil.

"Slovenija je bila vedno ponosna na svojo tradicijo čebelarstva, ki sega stoletja nazaj, in Medex ta ponos širi po svetu. Čebelji pridelki so v našem DNK, to je dediščina, ki jo skrbno negujemo. Kot pionirji na tem področju imamo edinstveno odgovornost, da znanje naših prednikov prenašamo na prihodnje generacije in ga delimo s svetom," je poudarila Aleša Mižigoj.

Tradicija pretkana z zaupanjem, je konkurenčna prednost v svetovnem merilu

Prav nadgradnja tradicionalne rabe čebeljih pridelkov je tisto s čimer se Medex, kot ambasador slovenskega gospodarstva, uveljavlja tudi na mednarodnih trgih. Danes namreč posluje v več kot 30 državah po svetu, kjer ponosno predstavlja slovensko znanje in inovacije. Njegova mednarodna prepoznavnost, ki temelji na trajnostnem razvoju, inovacijah in visokih standardih kakovosti, je podjetju prinesla tudi naziv ambasadorja slovenskega gospodarstva pod okriljem strategije "Green, Creative, Smart".

Trajnost in prihodnost

Medex ne gleda zgolj v preteklost, temveč je predvsem usmerjen v prihodnost. Njihova prizadevanja za trajnostni razvoj vključujejo širitev čebelarstva v države v razvoju, kjer čebelarstvo postaja pomemben vir zaslužka in ekonomske neodvisnosti, zlasti za ženske. Hkrati Medex s svojimi inovacijami in znanstvenim pristopom utrjuje položaj Slovenije kot vodilne države na področju ohranjanja čebel in njihovega habitata.

Medex s svojo vizijo in predanostjo znanosti nadaljuje pot, ki so jo začrtale čebele – pot skupnega dela za skupno dobro. Čebele, te na videz skromne, a izjemno pomembne živali, nas učijo, da je le z združevanjem moči, v dobro celotne skupnosti, mogoče ustvariti trajne spremembe.