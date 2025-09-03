Medex predstavlja novo linijo GUMMMIES – funkcionalni sadni bonboni za velike in male

- Multi + Immune Junior – Za odpornost malih superjunakov, ki vsak dan rešujejo svet.

GUMMMIES združujejo funkcionalne učinkovine in sadje v inovativni obliki prehranskega dopolnila za zabavno, okusno in naravno podporo otrok in odraslih . So praktična izbira za vsak dan , ko potrebujemo več energije, več sprostitve ali pa le dodatno podporo imunskemu sistemu in trebuščkom naših najmlajših. Vsak izdelek ima svojo funkcijo, svoj karakter in svoj "mmm" učinek, skupaj pa tvorijo linijo, ki odgovarja na različne potrebe sodobnega vsakdana.

Medex GUMMMIES so izdelani iz svežega sadja, ki je koncentrirano in posušeno pri nizkih temperaturah, da ohrani naravne hranilne snovi. V vsakem grižljaju združujejo do 96 % sadja z dodanimi funkcionalnimi sestavinami – vitamini, minerali, vlakninami ali rastlinskimi izvlečki. Brez dodanega sladkorja, brez sladil, umetnih barvil, arom in konzervansov ter brez želatine so primerni tudi za vegane. So sadnega okusa, naravno sladki, polni vlaknin in ustvarjeni tako, da jih imajo radi odrasli in otroci.

Z novimi sadnimi junaki Medex znova dokazuje, da je lahko prehransko dopolnilo sodobno, okusno in zabavno, hkrati pa učinkovito in popolnoma naravno.

Kako do tistih pravih 100% poiščite na https://www.medex.si/zdravje/funkcionalni-sadni-bonboni.html ter v Medexovi trgovinici na Miklošičevi 30 v Ljubljani.