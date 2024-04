Medexov dogodek razbil tabuje o menopavzi ter združil in opolnomočil ženske

Celodnevne delavnice in predavanja z različnih področij so pokrila širok nabor tem vključno z ginekologijo, hormonsko jogo in prehrano v obdobju (pred)menopavze ter tudi umetnost sprostitve in partnerske ter družinske odnose. Udeleženke so pridobile dragocene nasvete in praktično znanje, ki jim bo pomagalo ujeti ravnotežje v vsakdanjem življenju, za harmonijo na dogodku pa je poskrbel duo De Liri z magičnimi zvoki harfe in čudovitega spremljevalnega vokala.

Za opolnomočenje žensk so nujne preverjene informacije in nasveti strokovnjakinj

Za navdih in strokovno vodstvo so poskrbele priznane strokovnjakinje, med njimi dr. Darija Strah, specialistka ginekologije in porodništva, ki je udeleženke najprej popeljala skozi malo šolo menopavze in jih s predanim znanjem opolnomočila, da v obdobju (pred)menopavze obstajajo številne možnosti tako hormonske, kot tudi alternativne terapije v obliki kakovostnih in preverjenih prehranskih dopolnil, ki v kombinaciji z zdravim načinom življenja bistveno omilijo nadležne simptome. Opozorila je tudi na največji mit v povezavi z menopavzo, ki ga opaža pri ženskah: "Rada bi razblinila največji mit Slovenk, ki ga srečujem pri svojem delu, in sicer prepričanje, da ne rabijo več ginekološke kontrole po 50. letu, ki je povsem zgrešeno in posredno prispeva tudi k porastu nekaterih specifično ženskih rakov, kot je rak dojk, materničnega vratu, jajčnikov."

Alenka Košorok, mednarodna učiteljica hormonske joge, je udeleženke popeljala skozi praktično uro hormonske joge, ki jo sicer uči v okviru svojih tečajev Hormony. Hormonsko jogo je opisala z naslednjimi besedami: "Hormonska joga je dinamična, ognjena, da nam ogromno energije in vpliva na delovanje naših žlez, na proizvodnjo hormonov in posledično uravnovešenje celotnega endokrinega sistema."

Kim Majoranc, psihologinja in ustanoviteljica Body and Mind Instituta, je poudarila kako pomembne za ravnovesje so preproste vsakdanje stvari, ki nas ohranjajo v stiku s samimi sabo: "Navade, ki nam v vsakdanjem življenju pomagajo do ravnovesja telesa in uma so lahko tako preproste kot je naspanost, hidriranost in kakovostna hrana ter posvečanje pozornosti svojim čutilom in mislim. Zelo koristna pa je tudi tehnika hvaležnosti, pri kateri si vsak dan zapišemo tri stvari za katere smo v tistem dnevu hvaležni."

Udeleženke so se skupaj z Melito Kuhar, strokovnjakinjo za partnerske odnose in osebnostno rast, dotaknile tudi bolj osebnih dilem s področja odnosov. Melita je izpostavila: "Menopavza ni več velik tabu, je pa zagotovo čas, ko ženske pogosto izvedemo drugo inventuro življenja v kateri se podzavestno sprašujemo, ali smo dosegle vse kar smo si zamislile 20 ali 25 let nazaj. To lahko v kombinaciji s hormonskimi spremembami privede do nezadovoljstva in deprimiranosti, zato poudarjam, da si upajte področja s katerimi niste zadovoljne analizirati, a z ljubeznijo do sebe in z zavedanjem, koliko izzivov ste že uspešno prestale in kaj vse lepega vas še čaka. Ne se predat malodušju, to je lahko vaš nov začetek."