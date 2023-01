'Mediacija je bila uspešna. Sporazum je dosežen in parafiran'

V Fidesu so medtem po končani mediaciji sporočili, da bodo informacijo o morebitnem preklicu stavke podali najkasneje do 21. ure.

Na vprašanje o tem, ali to pomeni, da jutrišnje napovedane stavke ne bo, je Komadina odgovoril, da bo informacijo uradno sporočil Fides. A je ob tem poudaril, da so se med pogajanji stališča obeh strani zbližala in da sta se strani v zahtevah zedinili. Zato predvideva, da se bo "stanje odvijalo v tej smeri".

"Mediacija je bila uspešna. Sporazum je bil dosežen in parafiran," je po koncu mediacije sporočil predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina . Ob tem je dodal, da morata glavni strokovni odbor na eni strani in vlada na drugi strani zdaj ta sporazum izpeljati. Komadina je kot odgovorni mediator dodal, da je bila s tem misija Slovenskega zdravniškega društva uspešna. "Svojo misijo smo uresničili," je povedal.

Za mediacijo sta se strani dogovorili na sestanku v ponedeljek popoldne. V Fidesu so pred začetkom sestanka sicer izrazili pričakovanje, da bodo že na sestanku z ministrstvom sklenili stavkovni sporazum, ki so ga pripravili v sindikatu, a se to še ni zgodilo.

Že pred zaključkom mediacije, ki je potekala od 8. ure zjutraj na Slovenskem zdravniškem društvu, je Radko Komadina dejal, da je po njegovem mnenju dogovor med obema stranema možen. Možnost mediacije Slovenskega zdravniškega društva med sindikatom in ministrstvom je sicer predvidevala kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike.

Med stavkovnimi zahtevami Fidesa je ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih – enak dvig za vsa zdravniška in zobozdravniška delovna mesta pričakujejo do 1. aprila – tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki.

SDS za reševanje 'katastrofalnih razmer' s tremi predlogi

Poslanska skupina SDS namreč zahteva sklic izredne seje DZ na temo katastrofalnih razmer v zdravstvu. Kot je na novinarski konferenci dejala vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, opozicija za razliko od koalicije meni, da se take "katastrofalne razmere" rešujejo v vladi oziroma parlamentu in ne na ulici. Glede na situacijo, torej današnjo stavko pacientov in za jutri napovedano stavko zdravnikov, so zbrali tri predloge.