'Rad bi izrazil minuto molka za javno zdravstvo v Sloveniji'

"Udeleženca se zavezujeta, da bosta še naprej nadaljevala pogajanja o stavkovnih zahtevah," sta v izjavi še poudarila vlada in Fides. Izjavo so posredovali iz mediacijskega centra odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije, kjer so vodili mediacijo med stranema.

Kot je potrdil tudi predsednik Fidesa Damjan Polh, je bila mediacija neuspešna. "Na tem mestu bi rad izrazil minuto molka za javno zdravstvo v Sloveniji."

Mediacija je sicer delovala profesionalno, je poudaril, pohvalil je tako mediatorje kot vladno pogajalsko skupino, ki "niso imeli lahkega dela". Za neuspešno stavko krivi premierja Roberta Goloba, ker naj bi ta že vnaprej mediacijo ocenil kot neuspešen poskus.

"Zavidal sem vladni pogajalski skupini, ki ni imela nobenih pogajalskih izhodišč, da bi našla nek skupen jezik pri reševanju stavkovnih zahtev," je nadaljeval. Fides se je trudil, kolikor se je dalo, je dodal. "Vlada se je odločila, da zadeve ostanejo brez zavez, da zadeve ostanejo odprte in da so ponudbe, ki so jih dajali ostanejo enaki tistim, ki so jih dajali na začetku stavke."

Njihovo stališče ostaja nespremenjeno. "Gre za nek protest proti vladi, ki trmasto vztraja pri svojih izhodiščih," je dodal. Kar se pa tiče Zakona o stavki, je dejal, da imamo v Sloveniji enega najbolj restriktivnih zakonov, ki "na veliko omejuje stavko in zato je ta tudi tako dolgotrajna".

Ob 16.30 bomo spremljali še izjavo ministrstva za zdravje.

Spomnimo

Fidesova stavka, ki je začela 15. januarja je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.