V torek mediacija za sklenitev sporazuma med Fidesom in ministrstvom

Slovensko zdravniško društvo bo kot mediator posredovalo med ministrstvom za zdravje in zdravniškim sindikatom Fides, je po sestanku med stranema povedal predsednik društva Radko Komadina. Mediacija se bo začela v torek zjutraj, čas za dogovor med stranema pa je do 18. ure, ko bo jasna usoda za sredo napovedane zdravniške stavke.

Po besedah Komadine se lahko mediacija zaključi tako, da se za sredo napovedana stavka zdravnikov in zobozdravnikov odpove, ali pa ne. Kot je povedal, so vsi sodelujoči v mediaciji zavezani k molčečnosti, zato pred novinarje po koncu popoldanskega sestanka nista stopila niti minister za zdravje Danijel Bešič Loredan niti podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vodja pogajalske skupine Gregor Zemljič. "Mediator spoštuje stališča ene in druge strani, ne sme biti pristranski, ne sme vplivati," je poudaril Komadina. Obe strani po njegovih besedah sicer kažeta na to, da je dogovor med njima možen. Mediacija bo v torek potekala v prostorih Slovenskega zdravniškega društva.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Možnost mediacije društva med sindikatom in ministrstvom sicer predvideva kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike. Minister je za danes popoldne pred sredino napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov z javnim vabilom na sestanek povabil vodjo pogajalske skupine sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Zemljiča. V Fidesu so po tistem, ko so danes nekaj po 12. uri tudi uradno prejeli vabilo ministrstva, napovedali, da se bodo sestanka udeležili. Zemljič je pred sestankom z Bešičem Loredanom povedal, da so v sindikatu pripravili stavkovni sporazum. Izrazil je pričakovanje, da bodo na sestanku z ministrom sklenili dogovor in ga tudi podpisali, kar se za zdaj še ni zgodilo. Stavkovni sporazum, ki so ga pripravili v Fidesu, po Zemljičevih besedah temelji na stavkovnih zahtevah sindikata, ki ostajajo enake.

Minister Danijel Bešič Loredan se bo medtem v torek ob 11. uri sestal tudi z županom Zoranom Jankovićem.

Med stavkovnimi zahtevami so ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih - enak dvig za vsa zdravniška in zobozdravniška delovna mesta pričakujejo do 1. aprila - tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki. Med drugim od vlade zahtevajo še, da ostro obsodi kakršnokoli obliko nasilja nad zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem ter da zdravnike kot nosilce zdravstvene dejavnosti vključi v oblikovanje reforme zdravstvenega sistema. Še pred današnjim srečanjem predstavnikov sindikata in ministrstva sta pred kamere stopila premier Robert Golob in minister za zdravje. Po oceni predsednika vlade gre pri stavki zdravnikov za interesni boj, za katerega na vladni strani ne najdejo zakonskih podlag. Podobno je izpostavil tudi minister, ki je dejal, da "ne bo šel nikoli preko vlade". Tik pred srečanjem s Fidesom je dejal, da bo videl, "na kateri točki se lahko pogovarjamo za mizo v dobro pacientov in v dobro ljudi".