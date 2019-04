Podpora vladi se je okrepila, Šarec prehitel Pahorja

Tudi Šarčeva stranka je pridobila. Če bi bile volitve danes, bi jo obkrožilo dobrih 17 odstotkov vprašanih, Janševi SDS pa je podpora malce padla - prepričala je dobrih 14 odstotkov anketirancev. Na tretje mesto so se znova prebili Socialni demokrati, ki ostajajo pri nekaj več kot 6-odstotni podpori, sledi Levica, ki ji je podpora nekoliko upadla, prejeli bi 5,9 odstotkov glasov. Prav tako tudi Novi Sloveniji, ki je s tretjega mesta tokrat padla na peto s 5,5 odstotki. Slovenska nacionalna stranka je s skoraj 4 odstotno podporo prehitela SMC s 3,5 odstotki in DeSUS s 2,4 odstotki. Sledijo še neparlamentarni Pirati in SLS. Nekaj več kot 18 odstotkov anketirancev je neopredeljenih, več kot 11 odstotkov ne bi volilo nobene od naštetih strank, ostali pa niso želeli odgovarjati.