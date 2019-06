LMŠ še vedno v vodstvu, SDS tesno za petami

Če bi bile volitve danes, bi zmagala Lista Marjana Šarca. Obkrožilo bi jo 16,6 odstotka vprašanih. Na drugo mesto bi se uvrstila stranka SDS, prepričala je točno 15 odstotkov anketirancev. Na tretjem mestu je SD s 7,6 odstotka podpore, sledita NSi (5,9 odstotka) in Levica (5,8 odstotka). Spodnji del lestvice začenja SNS (2,9 odstotka), sledijo DeSUS (2,4 odstotka), SLS (2 odstotka), nato pa še SAB (2 odstotka) in Pirati (1,7 odstotka).

Kdo pa so najbolj priljubljeni politiki v državi?

Prvi dve mesti sta že nekaj mesecev rezervirani za predsednika države Boruta Pahorja in predsednika vlade Marjana Šarca. Na tretje mesto se je uvrstila evropska poslanca Tanja Fajon. Četrta najbolje ocenjena je novopečena evropska poslanka Ljudmila Novak. Sledita prvak NSi Matej Tonin in evroposlanka Romana Tomc. Sedmouvrščena je evropska komisarka Violeta Bulc. sledi ji predsednik državnega zbora Dejan Židan. Prvič se je na lestvici znašel minister za zdravje Aleš Šabeder, sledi mu Irena Joveva. Na rep razpredelnice pa so se uvrstili trije predsedniki strank: Janez Janša, Miro Cerar in Karl Erjavec.