Šarec s stranko ostaja na vrhu, okrepila se je tudi podpora vladi

In čeprav je Tanja Fajon med slovenskimi volivci bolj cenjena in prepoznavna političarka kotJanez Lenarčič, je premier Marjan Šarecz avtoritarnim in samovoljnim kadrovanjem kariernega diplomata za slovenskega člana evropske komisije spet pridobil nekaj političnih točk in se znova zavihtel na vrh lestvice najbolj priljubljenih politikov. Sledi mu predsednik države Borut Pahor, na četrtem mestu pa se je za Fajonovo presenetljivo znašel Milan Brglezin v primerjavi z junijem s tega mesta izrinil Ljudmilo Novak, ki se je znašla šele na sedmem mestu. Pred njo pa še novi zdravstveni ministerAleš Šabederin Matej Tonin. Lestvico najbolj priljubljenih politikov zaključujejo še Dejan Židan in evropski poslanki Romana Tomc ter Irena Joveva. Prvič se je na lestvici znašel že omenjeni Janez Lenarčič - tokrat na 11. mestu.