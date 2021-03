Najnižja podpora vladi doslej, meteorni vzpon Poklukarja in ocena (ne)uspešnosti cepljenja

Največja vladna stranka SDS kljub temu zanesljivo ohranja prvo mesto med strankami. Če bi bile volitve danes, bi jo obkrožilo skoraj 19 odstotkov vprašanih (18,7 %). Drugi so Socialni demokrati (10,9 %) pred Listo Marjana Šarca (9,6 %), Levico (8,3 %) in Novo Slovenijo (4,6 %).

Na drugem delu lestvice pa bolj ali manj le še politične drobtinice. In sicer za SAB (2,8 %), Slovensko nacionalno stranko (2,3 %), Zelene (1,9 %), Dobro državo (1,8 %) in SLS (1,5 %). Z manj kot odstotkom in pol podpore zunaj političnega radarja tudi marca ostajata Desus in SMC.

16 in pol odstotka anketirancev (16,5 %) ne ve, katero stranko iz obstoječe ponudbe bi izbrali. Skoraj 12 odstotkov (11,9 %) ne bi izbralo nobene, ostali pa niso želeli odgovoriti (3,7 %).

Meteorski vzpon zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja

Na lestvici politikov lahko vidimo meteorski vzpon ministra za zdravjeJaneza Poklukarja. Prvič v konkurenci in takoj je zbral največ javnega zaupanja med politiki. Na drugem mestu je evroposlanka NSi Ljudmila Novakprehitela zadnja leta tradicionalno vodilnega predsednika države Boruta Pahorja.