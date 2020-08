Mediana: Možnost online študija je ključna za zaposlene, ki želijo diplomirati

Na Dobi, kjer online izobraževanje izvajajo že 21 let, in je tudi v času pandemije študijski proces ves čas potekal nemoteno, poudarjajo, da zanimanje za online študij med zaposlenimi tudi v tem letu raste. Direktorica Jasna Dominko Baloh pravi, da na Dobi še bolj kot kadarkoli razmišljajo, kako bo izgledal svet v prihodnosti in kakšno znanje potrebujejo, da bi uspevali v njem. Zato študijske programe stalno aktualizirajo in posodabljajo, saj si želijo, da študentje skozi projektno delo in skozi reševanje konkretnih poslovnih izzivov dobijo pravo znanje, ki jim omogoča karierni in osebni razvoj. Diplomanti in magistri DOBA Fakultete so zelo uspešni, saj jih kar 64 % takoj po diplomi doživi pozitivno spremembo – napredujejo, menjajo kariero …. Tudi v letošnjem letu pa so na Dobi ponudili plačilne ugodnosti za nove študente v obliki popustov in obročnega plačila s fiksnim obrokov za celoten študij.

In v čem je online študij na Dobi poseben?

Online študij na Dobi študentom ponuja veliko več kot le posnetke predavanj in suhoparne naloge poslane po mailu. Vrhunsko in STABILNO okolje Blackboard, usmerjanje študentov s strani profesorjev, motiviranje online mentorjev in njihova izjemna ODZIVNOST, POVRATNE INFORMACIJE na vsako opravljeno nalogo, do potankosti dovršeno preverjanje in OCENJEVANJE ... je le nekaj značilnosti njihovega modela online študija. Ena od pomembnih prednosti pa je tudi povezanost teorije in prakse, saj je kar 70 % študija namenjenega reševanju konkretnih poslovnih izzivov in delu na projektih. Dobin model online študija je tudi edini mednarodno akreditiran model online študija v Sloveniji. Obiščite njihovo spletno stran, kjer boste spoznali potek online študija ter poglejte v učno okolje Blackboard.

O tem, kako se počutijo pri online študiju smo povprašali tudi študente Dobe. »Za zaposlene je online študij na DOBA Fakulteti najbolj optimalna in najbolje učinkovita metoda za doseganje osebnih ciljev, osebnega razvoja in kariernega uspeha.« pravi Marko Perak, ki je zaposlen kot referent v prodaji. Maja Korošec pa je izpostavila fleksibilnost »Moram priznati, da sem z načinom študija izredno zadovoljna. Ne samo z načinom dela, ampak tudi s profesorji, mentorji, osebno podporo. Res je, take fleksibilnosti in ostale podpore na začetku študija niti nisem pričakovala.« Njihova študentka Natalija Laznik študira iz Kitajske in pravi »Zaradi želje po višji izobrazbi in bivanja v Šanghaju, sem se odločila za online študij na Doba Fakulteti. Dobin online študij mi na podlagi izrednega profesionalizma in fleksibilnosti, poleg redne zaposlitve in čezoceanske razdalje, omogoča nemoteno in uspešno izobraževanje.«